Cronograma de Anses, salud y tránsito: todos los servicios para este miércoles en Tucumán Repasá el calendario de pagos de este 13 de mayo, las prestaciones de la red sanitaria en Burruyacú, los operativos contra el dengue y el listado de calles con cortes programados en la Capital para evitar demoras.

Para que puedas organizar tu mitad de semana sin sobresaltos, te acercamos la agenda completa de servicios correspondiente a este miércoles 13 de mayo. La guía incluye el cronograma de cobros de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), los operativos sociosanitarios vigentes y el detalle de las alteraciones en el tránsito de San Miguel de Tucumán.

1. Cronograma de pagos ANSES

Este miércoles 13 de mayo tienen depositados sus haberes los siguientes beneficiarios:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: DNI terminados en 2.

DNI terminados en 2. Asignación Familiar y Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 2.

DNI terminados en 2. Asignación por Embarazo: DNI terminados en 2.

DNI terminados en 2. Asignación por Prenatal y Maternidad: DNI terminados en 0 y 1.

DNI terminados en 0 y 1. Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 4 y 5.

DNI terminados en 4 y 5. Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: Todas las terminaciones de DNI (desde el 11/5 al 10/6).

2. Agenda Sanitaria y Prevención

Hospital Móvil en Burruyacú El tráiler sanitario del Ministerio de Salud se encuentra instalado en la plaza principal de Burruyacú, donde brindará atención hasta el viernes 15 de mayo.

Horario: 9:00 a 13:00 hs.

9:00 a 13:00 hs. Prestaciones disponibles: Ecografía mamaria, mamografía, Papanicolaou (PAP), detección precoz de cáncer de mama y de cuello uterino, además de consultas de clínica médica.

Prevención Dengue y Chikungunya en Capital La Municipalidad de San Miguel de Tucumán sigue adelante con el Plan Integral Antimosquito. Este miércoles los operativos se centrarán nuevamente en el Barrio Alejandro Heredia:

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9:00 hs (Control focal): Operativo articulado con el SIPROSA en las calles C. 261 Suroeste, Marina Alfaro, Capitán Melián de Leguizamo, C. 65 Sureste y Antonio Pérez Palavecino.

Operativo articulado con el SIPROSA en las calles C. 261 Suroeste, Marina Alfaro, Capitán Melián de Leguizamo, C. 65 Sureste y Antonio Pérez Palavecino. 9:00 a 11:00 hs (Posta de Salud Ambiental): Estará ubicada en la intersección de Marina Alfaro y calle 632 Suroeste.

3. Cortes de tránsito programados en San Miguel de Tucumán

Por obras de infraestructura y mantenimiento, la Municipalidad capitalina informó el siguiente esquema de interrupciones vehiculares. Se pide a los conductores circular con precaución o buscar rutas alternativas.

Cortes Totales:

Inca Garcilaso (entre Vicente Gallo y Gerónimo Helguera).

José Ingenieros (entre Av. Brígida Terán y Av. Papa Francisco).

Wilde al 400 y 500.

La Plata (entre Marina Alfaro y Moreno).

Santa Fe y Av. Mitre.

Marcos Paz y Av. Mitre.

Lavalle y Matienzo.

Ayacucho (entre Av. Independencia y Florida).

Venezuela y Av. América.

San Miguel (entre Pje. Calchaquí y Don Orione).

Cortes Parciales:

Av. Francisco de Aguirre y Rivadavia.

Av. Francisco de Aguirre (tramos entre San Miguel y Asunción; y entre Asunción y Pje. 53).

Av. Siria (tramos entre Paraguay y Ecuador; y entre Ecuador y Colombia).

Av. Independencia (tramos entre La Rioja y Av. Jujuy; y entre Jujuy y Ayacucho).

Av. Roca (entre Alsina y Adolfo de la Vega).

Av. América y Venezuela.

Mariano Moreno (entre Granaderos y Benigno Vallejos).

Lavaisse (entre Vicente Gallo y Pje. Lugones Sur).

Ayacucho (entre Independencia y Larrea; y entre Florida y La Plata).

Lavalle y Adolfo de la Vega.