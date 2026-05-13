Para que puedas organizar tu mitad de semana sin sobresaltos, te acercamos la agenda completa de servicios correspondiente a este miércoles 13 de mayo. La guía incluye el cronograma de cobros de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), los operativos sociosanitarios vigentes y el detalle de las alteraciones en el tránsito de San Miguel de Tucumán.
1. Cronograma de pagos ANSES
Este miércoles 13 de mayo tienen depositados sus haberes los siguientes beneficiarios:
- Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: DNI terminados en 2.
- Asignación Familiar y Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 2.
- Asignación por Embarazo: DNI terminados en 2.
- Asignación por Prenatal y Maternidad: DNI terminados en 0 y 1.
- Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 4 y 5.
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: Todas las terminaciones de DNI (desde el 11/5 al 10/6).
2. Agenda Sanitaria y Prevención
Hospital Móvil en Burruyacú El tráiler sanitario del Ministerio de Salud se encuentra instalado en la plaza principal de Burruyacú, donde brindará atención hasta el viernes 15 de mayo.
- Horario: 9:00 a 13:00 hs.
- Prestaciones disponibles: Ecografía mamaria, mamografía, Papanicolaou (PAP), detección precoz de cáncer de mama y de cuello uterino, además de consultas de clínica médica.
Prevención Dengue y Chikungunya en Capital La Municipalidad de San Miguel de Tucumán sigue adelante con el Plan Integral Antimosquito. Este miércoles los operativos se centrarán nuevamente en el Barrio Alejandro Heredia:
- 9:00 hs (Control focal): Operativo articulado con el SIPROSA en las calles C. 261 Suroeste, Marina Alfaro, Capitán Melián de Leguizamo, C. 65 Sureste y Antonio Pérez Palavecino.
- 9:00 a 11:00 hs (Posta de Salud Ambiental): Estará ubicada en la intersección de Marina Alfaro y calle 632 Suroeste.
3. Cortes de tránsito programados en San Miguel de Tucumán
Por obras de infraestructura y mantenimiento, la Municipalidad capitalina informó el siguiente esquema de interrupciones vehiculares. Se pide a los conductores circular con precaución o buscar rutas alternativas.
Cortes Totales:
- Inca Garcilaso (entre Vicente Gallo y Gerónimo Helguera).
- José Ingenieros (entre Av. Brígida Terán y Av. Papa Francisco).
- Wilde al 400 y 500.
- La Plata (entre Marina Alfaro y Moreno).
- Santa Fe y Av. Mitre.
- Marcos Paz y Av. Mitre.
- Lavalle y Matienzo.
- Ayacucho (entre Av. Independencia y Florida).
- Venezuela y Av. América.
- San Miguel (entre Pje. Calchaquí y Don Orione).
Cortes Parciales:
- Av. Francisco de Aguirre y Rivadavia.
- Av. Francisco de Aguirre (tramos entre San Miguel y Asunción; y entre Asunción y Pje. 53).
- Av. Siria (tramos entre Paraguay y Ecuador; y entre Ecuador y Colombia).
- Av. Independencia (tramos entre La Rioja y Av. Jujuy; y entre Jujuy y Ayacucho).
- Av. Roca (entre Alsina y Adolfo de la Vega).
- Av. América y Venezuela.
- Mariano Moreno (entre Granaderos y Benigno Vallejos).
- Lavaisse (entre Vicente Gallo y Pje. Lugones Sur).
- Ayacucho (entre Independencia y Larrea; y entre Florida y La Plata).
- Lavalle y Adolfo de la Vega.