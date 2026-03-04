Miércoles agobiante y pasado por agua: humedad extrema y alerta de tormentas fuertes hacia la noche en Tucumán El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada pesada en la capital provincial. La temperatura trepará hasta los 29 grados y las probabilidades de lluvia alcanzarán el 100% al final del día.

San Miguel de Tucumán transita este miércoles 4 de marzo inmersa en un clima inestable y sofocante. Tras los fuertes temporales de los últimos días, el tiempo no da tregua y promete una jornada marcada por la alta humedad y el regreso de las precipitaciones intensas.

Según el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana comenzó con el cielo parcialmente nublado y una temperatura de 22 grados. El dato más relevante para quienes transitan por la ciudad es la humedad, que alcanza un abrumador 96 por ciento, generando un ambiente sumamente pesado. Pese a esto, la visibilidad es buena y los vientos soplan leves desde el sector sur (7 a 12 km/h), con apenas un 10 por ciento de probabilidad de lloviznas tempranas.

Tarde inestable y calurosa

Con el correr de las horas, el escenario tenderá a desmejorar. Para después del mediodía, el pronóstico prevé la aparición de tormentas aisladas.

El termómetro ascenderá hasta tocar una máxima de 29 grados. Este aumento de temperatura estará acompañado por una rotación de los vientos, que ingresarán desde el sector norte con velocidades estimadas entre los 13 y 22 kilómetros por hora, manteniendo la sensación de pesadez en el ambiente.

Noche de paraguas obligatorio

El punto más crítico de la jornada llegará con la caída del sol. Para la noche, la temperatura descenderá levemente hasta los 25 grados, pero la inestabilidad se hará sentir con fuerza: la probabilidad de lluvias se dispara y se ubica entre el 70 y el 100 por ciento. Los vientos rotarán nuevamente, esta vez desde el oeste, soplando a una velocidad de entre 7 y 12 km/h. Se recomienda a los tucumanos extremar precauciones si deben circular por la calle a última hora.