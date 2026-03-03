Confirmaron el primer caso de chikungunya en Tucumán El Ministerio de Salud informó que el caso se detectó en Yerba Buena y que se identificaron dos casos probables en Yerba Buena y Lules.

El Ministerio de Salud Pública confirmó durante la sala de situación, la detección del primer caso positivo de chikungunya en la provincia de Tucumán. El caso se localizó en el área de Yerba Buena. Además, se identificaron dos casos probables en Yerba Buena y Lules.

Según informó el titular de la cartera sanitaria, Luis Medina Ruiz, todos los pacientes recibieron intervención mediante control de foco y hasta el momento no se registraron nuevos sintomáticos ni contagios secundarios. Uno de los casos presentó antecedente de viaje, mientras que los restantes quedaron bajo investigación epidemiológica.

El funcionario recordó que el chikungunya es una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, el mismo vector del dengue, y se caracterizó por provocar fiebre elevada y dolores articulares intensos que pueden generar limitación en la movilidad. Indicó que, si bien generalmente no produjo complicaciones hemorrágicas, pudo ocasionar cuadros de deshidratación asociados a la fiebre y el malestar general.

Ante esta situación, el ministro instó a la población a realizar una consulta médica precoz frente a síntomas compatibles: “Si una persona presenta fiebre alta, dolor corporal o dolor articular intenso debe consultar de inmediato para recibir diagnóstico y seguimiento oportuno”.

Fuente Comunicación Tucumán