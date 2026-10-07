Miércoles cálido por la mañana y alerta por tormentas aisladas hacia la tarde El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable en la capital provincial. La temperatura máxima alcanzará los 27 grados, pero las condiciones desmejorarán drásticamente pasado el mediodía.

El clima en San Miguel de Tucumán presenta un inicio de jornada agradable para este miércoles 7 de octubre, aunque con claras perspectivas de inestabilidad de cara a las próximas horas, según el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La mañana arrancó con el cielo parcialmente nublado, una temperatura base de 21 grados y buena visibilidad. Durante esta primera franja del día no se registran probabilidades de lluvia, la humedad se ubica en el 63 por ciento y los vientos ingresan desde el sector este a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Llegan las lluvias por la tarde

Sin embargo, el panorama meteorológico cambiará de forma contundente para después del mediodía. El parte oficial prevé la formación de tormentas aisladas sobre el área metropolitana, coincidiendo con el pico térmico de la jornada, que trepará hasta los 27 grados. En este tramo de la tarde, los vientos mantendrán su dirección desde el este con la misma intensidad matutina.

Hacia la noche, la inestabilidad se profundizará y el termómetro descenderá hasta los 22 grados. El SMN anticipa una rotación de los vientos hacia el sector sur, incrementando notablemente su velocidad con ráfagas de entre 23 y 31 kilómetros por hora. Asimismo, la probabilidad de lluvias aumentará de manera significativa, ubicándose en un rango de entre el 40 y el 70 por ciento para el cierre del día, por lo que se recomienda máxima precaución al circular.