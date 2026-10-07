Rossana Chahla busca eliminar 59 tasas para reducir costos a vecinos y comerciantes La intendente envió hoy al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que busca aliviar los gastos de los contribuyentes y simplificar trámites. La propuesta busca acompañar a los vecinos con hechos concretos, reduciendo costos y facilitando su relación con el Estado.

La intendente Rossana Chahla decidió impulsar la eliminación de 59 tasas y conceptos tributarios que actualmente pagan vecinos, comerciantes y empresas de San Miguel de Tucumán. La iniciativa apunta a acompañar a los contribuyentes con una reducción de los cargos que afrontan al realizar trámites y desarrollar actividades en la capital tucumana. También busca simplificar la relación de los ciudadanos con el Estado y facilitar la actividad de quienes producen, emprenden e invierten.

El objetivo es claro:

– Menos burocracia.

– Menos trámites.

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– Menos costos para los contribuyentes.

– Más oportunidades para quienes producen, emprenden e invierten.

– Más empleo y desarrollo para nuestra ciudad.

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– Un Municipio más ágil, moderno y eficiente.

El paquete contempla la eliminación de cobros vinculados a certificaciones, solicitudes administrativas, habilitaciones, permisos, ocupación de espacios públicos, actuaciones municipales, registros e inspecciones, entre otros trámites.

Las 59 tasas que se propone eliminar por repartición

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La decisión de Chahla forma parte del proceso de modernización administrativa que lleva adelante la Municipalidad, con el objetivo de reducir la burocracia, digitalizar procedimientos y cuidar el tiempo de los vecinos.

En ese marco, el Municipio avanza en el reemplazo de trámites presenciales por gestiones que los propios usuarios pueden completar mediante plataformas digitales, como la obtención de certificados de libre deuda y permisos de uso de la vía pública. La propuesta de eliminar los cargos complementa ese proceso, al combinar la simplificación administrativa con una reducción de los costos para los contribuyentes.

El alcance de la reforma también comprende conceptos vinculados a la actividad comercial, con el propósito de facilitar las gestiones de comercios y empresas y favorecer el clima de negocios en la ciudad.

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¿Qué debería aprobar el Concejo Deliberante?

El proyecto remitido al cuerpo consta de 19 artículos y propone derogar distintas disposiciones de dos normas centrales del régimen fiscal de la Capital: el Código Tributario Municipal, Ordenanza Nº 4.536/13 y sus modificatorias, y la Ordenanza Tarifaria Anual Nº 5.487/25.

Entre las modificaciones se encuentran la derogación de los artículos 214, 215, 216, 217, 232, 233 y 239 del Código Tributario y de distintos artículos, incisos e ítems de la Tarifaria vigente.

La propuesta deberá ser analizada y tratada por el Honorable Concejo Deliberante.

Su aprobación permitiría avanzar con la eliminación de las tasas y conceptos incluidos en el proyecto y la gratuidad de los trámites alcanzados por la medida.

Fuente Municipalidad San Miguel de Tucumán