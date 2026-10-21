Miércoles cálido y con fuertes vientos durante la tarde El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con nubosidad constante y una máxima de 27 grados. Para después del mediodía se esperan ráfagas que superarán los 40 kilómetros por hora.

El clima en San Miguel de Tucumán presentará este miércoles 21 de octubre una jornada marcada por la nubosidad y un marcado aumento en la intensidad del viento. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana comenzó con el cielo mayormente nublado, una temperatura que rondó los 20 grados y una humedad del 78 por ciento. En esta primera franja del día, la visibilidad es buena y los vientos del suroeste soplan de manera leve, entre 7 y 12 kilómetros por hora, sin probabilidades de lluvia.

Las condiciones presentarán un cambio significativo hacia la tarde. El parte oficial prevé que el cielo continuará mayormente cubierto, pero el termómetro alcanzará su punto máximo llegando a los 27 grados. El dato más destacado para después del mediodía será la intensidad del viento: las ráfagas rotarán hacia el sector oeste y aumentarán considerablemente su velocidad, alcanzando ráfagas estimadas de entre 32 y 41 kilómetros por hora.

Hacia la noche, el clima se mantendrá templado, con una temperatura que descenderá levemente hasta los 23 grados. Los vientos fuertes darán una tregua y volverán a registrar velocidades moderadas de entre 7 y 12 kilómetros por hora desde el oeste. Finalmente, aunque la jornada se mantendría mayormente seca, el SMN marca una leve probabilidad de precipitaciones (del 10 por ciento) para el cierre del día.