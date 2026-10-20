El acto se realizó en el sector de la Planta Logística Tucumán y contó con la presencia del vicegobernador Miguel Acevedo, legisladores, concejales y funcionarios municipales y provinciales. La obra forma parte de un plan de infraestructura hídrica impulsado ante la previsión de lluvias intensas asociadas al fenómeno de El Niño.

“Una obra que ya está funcionando”

Durante el acto, Chahla destacó que los trabajos comenzaron el 1 de abril y finalizaron dentro del plazo previsto. Según explicó, el sistema ya se encuentra operativo y permitirá mejorar el escurrimiento del agua durante las próximas precipitaciones.

La intendenta señaló que la intervención priorizó sectores históricamente afectados por inundaciones y beneficiará a unas 20.000 familias. También remarcó la importancia del financiamiento conjunto con el Gobierno provincial y anunció que continúan las tareas de limpieza de canales y alcantarillas para evitar obstrucciones durante las tormentas.

Chahla reconoció que todavía existen importantes necesidades de infraestructura, vinculadas al crecimiento urbano y a la falta de inversiones acumuladas durante años. En ese sentido, indicó que el Municipio avanza con nuevas intervenciones y trabaja en territorio para atender las demandas de los vecinos.

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Acevedo destacó la articulación entre la Provincia y el Municipio

El vicegobernador Miguel Acevedo valoró la finalización de los trabajos y sostuvo que representan un avance para mejorar el drenaje pluvial de la capital, aunque aclaró que todavía se necesitan otras obras para resolver integralmente los problemas de inundaciones.

Además, destacó el financiamiento compartido entre la administración provincial y municipal para concretar una intervención reclamada durante años por los vecinos. También advirtió que la caída de la coparticipación nacional y del consumo condiciona los recursos disponibles para sostener las inversiones en infraestructura.

Detalles de la obra

El secretario de Obras Públicas municipal, Claudio Bravo, explicó que los trabajos comprendieron casi cuatro kilómetros de los canales Nueva Esperanza y Alejandro Heredia, ubicados en una de las zonas más bajas de la ciudad.

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Las tareas incluyeron limpieza, excavación, profundización y adecuación de los cauces, además de la construcción de cinco alcantarillas de hormigón armado de cuatro metros de ancho por 2,20 metros de alto. Estas estructuras permitirán aumentar la capacidad de conducción del agua y facilitar las tareas de mantenimiento.

El funcionario también anticipó que continuarán las intervenciones para reemplazar otras alcantarillas y conectar nuevos desagües al sistema. Entre los proyectos futuros mencionó el Canal Norte Panamá y una obra en el sector de calle Alsina, para los cuales se gestiona financiamiento.

Casi cuatro kilómetros de canales intervenidos

El proyecto incluyó la intervención de 3,9 kilómetros de canales y un movimiento de suelo superior a los 39.000 metros cúbicos. En el Canal Alejandro Heredia se trabajó sobre casi dos kilómetros para recuperar su descarga hacia el río Salí, mientras que en el Canal Nueva Esperanza se adecuaron 1,89 kilómetros, incluido el tramo que atraviesa la Autopista Sur.

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De acuerdo con los datos técnicos de la Secretaría de Obras Públicas, las obras permitieron incrementar la capacidad de conducción del Canal Nueva Esperanza de aproximadamente seis a más de 15 metros cúbicos por segundo sin desbordes. El sistema permitirá derivar un mayor volumen de agua hacia el Canal Sur y, posteriormente, al río Salí.

Una obra que beneficiará a 17 barrios

La intervención alcanzará a 17 barrios de la zona sur, entre ellos Las Rosas del Sur, conocido como barrio 360 Viviendas; Nueva Esperanza, Nueva Esperanza II y Ampliación Federal.

Además de reducir el riesgo de anegamientos, las mejoras buscan proteger viviendas, facilitar la circulación durante los días de lluvia y brindar mayor seguridad a las familias. Las autoridades señalaron que estos trabajos forman parte de un plan hídrico integral que continuará con nuevas obras en otros sectores de San Miguel de Tucumán.