Miércoles caluroso en Tucumán: la máxima alcanzará los 33°C con cielo parcialmente nublado La jornada se mantendrá sin lluvias durante el día y con vientos de moderada intensidad. La mínima será de 20°C y la probabilidad de precipitaciones aumenta ligeramente hacia la noche.

La ciudad de Tucumán se prepara para un miércoles caluroso este 10 de diciembre, con una temperatura máxima que llegará a los 33°. El rango térmico para la jornada oscilará entre una mínima de 20° y la máxima pronosticada.

Según el parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana comenzará con el cielo parcialmente nublado y una temperatura inicial de unos 26°. El clima se presentaría sin lluvias, con una humedad del 79 por ciento y buena visibilidad. Los vientos soplarán moderados, provenientes del sudoeste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Para la tarde, el pronóstico prevé que el cielo estará mayormente nublado. Se espera alcanzar la temperatura máxima del día, con 33°. Los vientos se mantendrán con intensidades similares (entre 13 y 22 km/h), rotando al sector sudeste.

Hacia la noche, la temperatura descenderá a 27°. Los vientos serán leves, del noroeste, a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia es baja, ubicándose en un 10 por ciento para esta franja del día.