El municipio promulga el aumento del boleto y avanza con la regulación de las aplicaciones de transporte La Intendenta de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán confirmó que el incremento del boleto urbano comenzará a regir desde este martes. Además, anunció que se puso en marcha la implementación del nuevo sistema para aplicaciones de transporte, que estaría operativo a fin de mes.

La intendente Rossana Chahla informó que la ordenanza que autoriza el aumento del boleto urbano fue promulgada este lunes y que la nueva tarifa entrará en vigencia a partir de las 0 horas de mañana. La medida había sido enviada por el Concejo Deliberante a última hora del viernes, pero recién pudo ser protocolizada este lunes debido al feriado.

La intendente explicó que el área de control continúa supervisando el servicio de colectivos. “El control se realiza permanentemente. A través del Centro de Monitoreo de Movilidad Urbana enviamos informes diarios a la AETAT para ir corrigiendo la actividad”, señaló Chahla. Aseguraron que las empresas reciben las observaciones y se realizan ajustes de manera constante.

En paralelo, confirmó que también se promulgó la ordenanza que regula el funcionamiento de las aplicaciones de transporte, un proyecto que venía siendo analizado desde hace meses. “Estamos trabajando en la nominalización y en los mecanismos de control para el seguimiento de las aplicaciones. Creemos que para fin de mes ya estarán en funcionamiento”, adelantó.

El Ejecutivo destacó que la norma fue elaborada “con consenso”, tras consultas con especialistas, vecinos y la comisión legislativa correspondiente. Además, remarcaron que la nueva plataforma permitirá ordenar la actividad, mejorar el control y categorizar a quienes cumplen e incumplen, lo que dará mayores herramientas para la fiscalización.

Finalmente, la intendente Rossana Chahla señaló que San Miguel de Tucumán “da un paso importante” al regular este tipo de servicios digitales. “Somos uno de los pocos municipios del país que lo hace. Es una medida innovadora y necesaria porque la realidad ya estaba instalada y debía ser formalizada”, expresó.