Miércoles con cielo parcialmente nublado y una máxima de 27 grados en Tucumán El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin precipitaciones, con una mañana fresca, vientos del sector norte y un marcado ascenso de la temperatura durante la tarde.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán indica que este miércoles 6 de mayo la jornada comenzará con el cielo parcialmente nublado y una temperatura matutina que rondará los 13 grados.

De acuerdo con el parte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones climáticas se presentarán estables y sin probabilidad de lluvias. Durante las primeras horas del día, los vientos soplarán desde el sector norte a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Además, se registrará un elevado porcentaje de humedad, alcanzando el 93%, aunque se mantendrá una buena visibilidad.

Hacia la tarde, las previsiones del organismo meteorológico indican que la nubosidad se mantendrá de manera parcial, mientras que la temperatura experimentará un notable ascenso hasta alcanzar una máxima pronosticada de 27 grados. En este período, los vientos continuarán ingresando desde el norte y aumentarán su intensidad, con ráfagas estimadas entre los 23 y 31 km/h.

Finalmente, para la noche se prevé un leve descenso térmico que ubicará al termómetro en torno a los 22 grados. Los vientos rotarán hacia el sector sudoeste y disminuirán drásticamente su velocidad hasta quedar casi calmos, con registros de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La franja nocturna cerrará sin pronóstico de precipitaciones.