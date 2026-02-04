Miércoles de fuego en Tucumán: la máxima trepa a 34° y se levanta viento norte El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada agobiante para este 4 de febrero. Sin lluvias a la vista, la humedad matinal dará paso a una tarde ventosa y muy calurosa.

La ciudad de San Miguel de Tucumán atraviesa el pico de la ola de calor semanal. Para este miércoles 4 de febrero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un día marcado por el ascenso de la temperatura y el cambio en la dirección de los vientos, que intensificarán la sensación térmica.

La mañana comenzó con cielo algo nublado y una temperatura de 24 grados. El ambiente se mantiene pesado debido a una humedad del 85 por ciento. En estas primeras horas, los vientos soplan leves del sector sur (7 a 12 km/h) y la visibilidad es buena, ya que no se registran precipitaciones.

Tarde ventosa y sofocante

El cambio drástico llegará después del mediodía. El pronóstico indica que el cielo estará parcialmente nublado y el termómetro saltará hasta los 34 grados.

El factor clave de la tarde será el viento: rotará al sector norte y aumentará considerablemente su intensidad, con velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. Este aire cálido y las ráfagas harán que la tarde se sienta particularmente agobiante.

MIRA TAMBIÉN Rentas prorrogó hasta el 27 de febrero el Régimen de Facilidades de Pago de Tributos

Para la noche, el calor no dará tregua. Se espera una temperatura de 28 grados, ideal para estar al aire libre, ya que la probabilidad de lluvias es nula o muy baja. El viento norte continuará soplando, aunque con menor intensidad (13 a 22 km/h).