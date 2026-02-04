Rentas prorrogó hasta el 27 de febrero el Régimen de Facilidades de Pago de Tributos La Dirección General de Rentas anunció la prórroga del Régimen de Facilidades de Pago de Tributos Provinciales hasta el 27 de febrero de 2026, con el objetivo de permitir que los contribuyentes regularicen deudas vencidas y exigibles al 30 de noviembre de 2025 de los impuestos provinciales, incluyendo sus intereses, recargos y multas.

Karina Delordi, jefa de la División Asistencia al Contribuyente de la DGR informó que entre los beneficios que otorga el régimen para las deudas que se regularicen destacan:

Bonificación del 100% de los intereses que se devengan hasta el 31 de diciembre de 2021.

Por los intereses devengados a partir del 1° de Enero de 2022, se establecen las siguientes bonificaciones:

Del 50% por pago de contado.

Del 40% por planes que se cancelen hasta el mes de Diciembre de 2026.

Del 30% por planes que se cancelen después del mes de Diciembre de 2026.

A su vez, destalló que los honorarios profesionales de los representantes de la autoridad de aplicación por las deudas en cobro judicial se dispone una reducción del 50%, o para el caso de multas por incumplimiento a los deberes formales, la reducción es hasta el importe de la multa con beneficios, en ambos casos pudiendo ser abonados hasta en 12 cuotas.

Condiciones para adherirse al Régimen de Facilidades de Pago

La funcionaria sostuvo que al momento de efectuar la solicitud deben encontrarse cumplidas y abonadas las obligaciones tributarias que vencieron a partir del 1° de DICIEMBRE de 2025 y hasta las que vencen en el mes de FEBRERO de 2026, es decir 3 cuotas o anticipos.

Para el caso de los impuestos a los Automotores y Rodados o Inmobiliario, deberán encontrarse abonadas las 12 cuotas del año 2025 y 1 y 2 del 2026 al momento de efectuar la solicitud del plan de pagos.

Estas cuotas podrán ser abonadas utilizando los botones de pago disponibles en la página web de la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. Estos botones permiten pagar con tarjeta de débito y crédito de cualquier entidad bancaria.

La primera cuota de los planes que se realicen en el mes de diciembre vencerá el 16 de marzo de 2026.

La solicitud de adhesión al régimen se realiza íntegramente a través de la página web del Organismo: www.rentas.gob.ar.

Trámites gratuitos

A su vez, Delordi explicó que habiendo tomado conocimiento de que gestores ofrecen realizar distintos trámites ante la DGR, se recuerda que todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios.

Para el caso que el contribuyente lo requiera, se brinda asesoramiento de forma personal o telefónica para utilizar los servicios de la página web, tanto para adhesión al plan de pagos como para la presentación de declaraciones juradas del Impuesto de Sellos, entre otros.

Fuente Comunicación Tucumán