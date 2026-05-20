Miércoles fresco y parcialmente nublado en Tucumán: la máxima alcanzará los 18 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable para la capital provincial. El día comenzó con temperaturas muy bajas y buena visibilidad, mientras que hacia la tarde el clima se tornará más agradable.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán indica que este miércoles 20 de mayo la jornada se presentará con un marcado frío en las primeras horas, el cielo parcialmente nublado y un muy bajo porcentaje de humedad.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana el termómetro marcará apenas 5 grados. A diferencia de jornadas anteriores, la humedad se ubica en un 59 por ciento, lo que favorece a que la visibilidad sea buena. En este primer tramo del día, el clima se presenta sin lluvias y con vientos muy leves provenientes del sudoeste, corriendo a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el tiempo durante la tarde y la noche

Para quienes circulen por la ciudad después del mediodía, el organismo meteorológico prevé que las condiciones se mantendrán estables. El cielo continuará parcialmente nublado y la temperatura experimentará un agradable ascenso hasta alcanzar los 18 grados de máxima. Los vientos del sector sudoeste sostendrán su intensidad casi imperceptible, con velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h.

Hacia la noche, el cierre de la jornada marcará un nuevo descenso térmico, aunque sin llegar al frío extremo de la mañana. El termómetro se ubicará en torno a los 12 grados, con los vientos manteniendo la misma dirección y velocidad. Por su parte, la probabilidad de lluvia se ubicará en el orden del 10 por ciento, perfilando una noche mayormente tranquila para la capital tucumana.