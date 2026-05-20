Un menor de cinco años falleció en un incendio en Lastenia Los padres lograron salir entre las llamas y apenas pudieron rescatar a su hermano de un año. Los daños fueron totales.

Una casa de madera se incendió esta madrugada en Lastenia y le costó la vida a un niño de 5 años, que no logró salir del inmueble, mientras que su hermano de un año pudo ser rescatado a tiempo. El siniestro se registró en Balcarce al 400.

En la propiedad residía una pareja junto a sus dos pequeños hijos. Los adultos, de 32 años y de 28 años, lograron salir del inmueble en medio de las llamas y poner a resguardo al más chico de los hermanos. Desafortunadamente, el rápido avance del fuego debido al material inflamable con el que estaba construida la casa impidió el rescate del pequeño de 5 años.

En el lugar, el personal médico asistió a los sobrevivientes, quienes fueron trasladados a un centro de salud para una evaluación médica. En tanto, dotaciones de bomberos desplegaron un operativo para sofocar el foco ígneo y resguardar las propiedades colindantes.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de turno, que dispuso las primeras medidas de prueba para esclarecer lo ocurrido, mientras los peritos trabajan en la escena para determinar el origen del fuego.