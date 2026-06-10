Miércoles gris y con altísima humedad en Tucumán: la máxima no superará los 17 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada mayormente nublada en la capital provincial. Con una humedad que rozará el 100% durante la mañana, las probabilidades de precipitaciones aisladas retornarán hacia la noche.

La ciudad de San Miguel de Tucumán transita un miércoles 10 de junio marcado por la abundante nubosidad y un ambiente saturado de humedad. Según el reporte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los tucumanos vivirán otra jornada de características plenamente otoñales, con escasa amplitud térmica y cielos grises.

Para las primeras horas de la mañana, el termómetro se ubica en torno a los 12 y 13 grados. El dato más destacado de esta franja del día es la extrema humedad, que alcanza un 99 por ciento. A pesar de estas condiciones y de un cielo mayormente cubierto, la visibilidad se mantiene en parámetros buenos. La probabilidad de lluvias es muy baja, apenas del 10 por ciento, mientras que los vientos soplan desde el sudoeste a una velocidad regular de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el tiempo hacia la tarde y la noche

El parte del organismo nacional no prevé grandes modificaciones en la nubosidad para la segunda mitad del día, aunque sí se registrará una marcada disminución en la intensidad del viento:

A la tarde: Pasado el mediodía, el cielo continuará mayormente nublado. Se registrará un leve ascenso térmico, alcanzando la temperatura máxima pronosticada de 17 grados . Los vientos del sector sudoeste calmarán su intensidad de forma drástica, soplando apenas entre 0 y 2 km/h.

Pasado el mediodía, el cielo continuará mayormente nublado. Se registrará un leve ascenso térmico, alcanzando la temperatura máxima pronosticada de . Los vientos del sector sudoeste calmarán su intensidad de forma drástica, soplando apenas entre 0 y 2 km/h. A la noche: Para el cierre de este miércoles, el termómetro descenderá levemente hasta los 15 grados, manteniendo la misma calma en los vientos (0 a 2 km/h desde el sudoeste). Sin embargo, la inestabilidad volverá a hacerse presente, ya que la probabilidad de lluvias y lloviznas ascenderá al orden del 10 al 40 por ciento para despedir la jornada.