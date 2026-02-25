Miércoles inestable: calor y regreso de los chaparrones por la tarde El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada cambiante para este 25 de febrero. Si bien la mañana comienza con buenas condiciones, la inestabilidad ganará terreno después del mediodía.

San Miguel de Tucumán atraviesa la mitad de la semana con un clima que obliga a salir prevenido. Para este miércoles 25 de febrero, el pronóstico indica un arranque con cielo parcialmente nublado y una temperatura agradable que ronda los 25 grados durante la mañana.

Sin embargo, el factor dominante será nuevamente la humedad, que se ubica en el 87 por ciento, generando un ambiente pesado. Los vientos soplan leves desde el sector sur (7 a 12 km/h) y la visibilidad es buena, por lo que no hay inconvenientes en rutas y accesos por el momento.

Cambio de tiempo para la tarde

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que las condiciones desmejorarán con el correr de las horas. Para después del mediodía, se prevé la llegada de chaparrones, acompañados por un aumento en la intensidad del viento, que rotará al sector noreste con velocidades de entre 13 y 22 km/h. La temperatura máxima alcanzará los 28 grados.

Hacia la noche, el termómetro descenderá hasta los 22 grados, brindando un leve alivio térmico. La inestabilidad se mantendrá, aunque con menor intensidad: la probabilidad de precipitaciones oscilará entre el 10 y el 40 por ciento, mientras que el viento del noreste seguirá soplando de manera moderada.