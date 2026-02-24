El Gobierno nacional habilitó un sitio web para reportar irregularidades en tasas municipales Sin registro previo, se pueden reportar tasas viales, financieras y más.

El Gobierno nacional lanzó una plataforma web destinada a que los ciudadanos puedan reportar de forma voluntaria las tasas que aplica cada municipio del país. La iniciativa busca consolidar un registro público y accesible de tributos municipales para fomentar la transparencia y facilitar la consulta.

Acceso y funcionamiento

El enlace de la herramienta es www.argentina.gob.ar/jefatura/tasas-municipales. El sitio es de acceso directo y no exige registración previa: cualquier persona puede ingresar, seleccionar la provincia en el mapa interactivo y visualizar el listado de tasas que figura para cada municipio. Al hacer clic sobre un distrito, se despliegan las tasas registradas y su clasificación.

Tipos de tasas reportadas

En el formulario de reporte las tasas se organizan por categorías para facilitar su identificación y comparación. Entre las clasificaciones disponibles se encuentran:

Tasa vial

Entidades financieras

Actividades primarias

Industria

Hipermercado

Objetivo y convocatoria

La intención del Gobierno es que la ciudadanía complete y actualice el listado incorporando tasas que aún no estén registradas. La publicación y difusión del sitio fue anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales.