Miércoles inestable en Tucumán: anuncian lloviznas y una humedad casi total El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada marcada por las precipitaciones y una máxima que alcanzará los 22 grados. La probabilidad de lluvias se mantendrá hasta la noche.

La ciudad de San Miguel de Tucumán amanece este miércoles 3 de junio con un clima fresco y una temperatura que ronda los 14 grados. De acuerdo con el primer informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana se presenta con una probabilidad de lluvia del 10% y vientos del sudoeste que soplan a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Un factor protagonista en el inicio del día es la elevadísima humedad, que trepa hasta el 99%, acompañada de una visibilidad regular.

Previsiones para la tarde y la noche

Para después del mediodía, el parte oficial prevé que las condiciones de inestabilidad se profundicen con la llegada de lloviznas. A pesar del cielo cubierto y las precipitaciones, se espera un ascenso térmico que llevará la temperatura máxima hasta los 22 grados. Durante esta franja horaria, los vientos rotarán hacia el sector sur, manteniendo una intensidad leve de entre 7 y 12 km/h.

Al caer la noche, el clima se mantendrá relativamente templado, con el termómetro descendiendo apenas hasta los 20 grados. Los vientos continuarán ingresando desde el sur a la misma velocidad. Para el cierre de esta jornada de miércoles, la probabilidad de lluvias continuará latente, oscilando entre un 10% y un 40%.