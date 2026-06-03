UTA aceptará la propuesta de pago de salarios por parte de AETAT Los choferes aceptarán recibir el pago del 100% de los salarios hasta el lunes o el martes. Mientras, la comisión de Transporte del Concejo continúa estudiando el pedido de aumento tarifario.

La Unión Tranviarios del Automotor (UTA) definió aceptar la propuesta de la Asociación Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) para manejar el conflicto en el transporte público de pasajeros. Los choferes frenarían la amenaza de paro si es que reciben el 100% de sus salarios hasta los primeros días de la próxima semana. En paralelo, concejales continúan discutiendo el pedido de aumento para la tarifa y podría encaminarse una suba.

La decisión se tomó ayer por la tarde durante una reunión de la UTA. Fuentes del gremio confirmaron que los choferes acatarán el planteo de los empresarios y esperarán unos días más para recibir el abono de sus salarios, aunque se exigirá que sea en su totalidad. Y es que, según los trabajadores, durante el encuentro de la mañana se había abierto una segunda alternativa: saldar la semana próxima el 70% del sueldo y, luego de 10 días, el 30% restante. En tanto, las negociaciones respecto del pago del aguinaldo seguirán pendientes.

Mientras tanto, la comisión de Transporte del Concejo Deliberante fue citada para hoy a las 9. Desde hace algunas semanas, el comité que preside José María Franco (Peronismo de la Capital) mantiene bajo tratamiento el estudio de costos presentado por la Aetat y analiza un incremento tarifario para las líneas de colectivos.

Si bien los empresarios habían solicitado que el valor del boleto se actualice a $2.400 (más de un 90% de aumento), en el cuerpo parlamentario se hablaba informalmente de un monto de entre $1.600 y $1.650 (30% de suba).

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Fuente La Gaceta