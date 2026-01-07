Miércoles inestable en Tucumán: regresan las tormentas y la humedad, con una máxima de 32°C El pronóstico para este 7 de enero anticipa una jornada pasada por agua. Se esperan tormentas aisladas desde la mañana y un ambiente pesado debido a la alta humedad. La inestabilidad se mantendrá durante todo el día, acompañada por vientos del sector sudoeste.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el reporte climático para este miércoles 7 de enero de 2026 en San Miguel de Tucumán, advirtiendo sobre el regreso de la inestabilidad atmosférica a la provincia.

La mañana arranca con condiciones adversas: se registran tormentas aisladas y una temperatura que ronda los 25 grados. El ambiente se siente pesado, con una humedad del 79 por ciento que, sumada a las precipitaciones, reduce la visibilidad a “regular”. En estas primeras horas, el viento se hará sentir soplando desde el sector sudoeste a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Para la tarde, el organismo prevé que las condiciones se mantengan inestables. El cielo continuará con desarrollo de tormentas, mientras el termómetro alcanzará su pico máximo de 32 grados. El viento persistirá desde el cuadrante sudoeste, aunque disminuirá levemente su intensidad a velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Hacia la noche, el alivio no será completo. La temperatura se ubicará en torno a los 27 grados y la probabilidad de lluvias se mantendrá entre el 10 y el 40 por ciento. Los vientos seguirán soplando desde el sudoeste, cerrando una jornada caracterizada por la humedad y la nubosidad variable.