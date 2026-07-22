Miércoles invernal en Tucumán: la temperatura máxima apenas llegará a los 14°C El Servicio Meteorológico Nacional anticipa otra jornada típicamente invernal en la capital tucumana, sin probabilidad de lluvias y con una alta humedad. La temperatura máxima alcanzará los 14°C.

El invierno se mantiene firme en la provincia y las bajas temperaturas siguen siendo las protagonistas de la semana. Para este miércoles 22 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un día frío en San Miguel de Tucumán, con una temperatura mínima de 9°C en el arranque de la jornada y una máxima que apenas treparará hasta los 14°C.

Durante las primeras horas del día, el reporte oficial informa que no se contemplan precipitaciones. Los tucumanos que salgan temprano de casa se encontrarán con una humedad promedio del 83%, acompañada de vientos muy leves de 6 km/h provenientes del suroeste. Hacia la media mañana, el panorama continuará estable y sin lluvias a la vista; la humedad ascenderá ligeramente al 85% y la brisa rotará hacia el sector norte, alcanzando los 7 km/h.

Cómo seguirá el tiempo por la tarde y la noche

De cara a la segunda mitad de la jornada, el organismo meteorológico indica que las condiciones generales se mantendrán sin grandes variaciones. Para la tarde, momento en el que se registrará el tope térmico de 14°C, no se anticipan lluvias y se esperan vientos calmos de 8 km/h soplando desde el este.

Finalmente, el miércoles se despedirá bajo la misma tónica. Para la noche, el escenario seguirá libre de precipitaciones y el cielo tucumano estará acompañado por vientos leves de 6 km/h desde el noreste, dando paso a una madrugada fría que obligará a mantener los abrigos a mano.