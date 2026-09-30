Miércoles marcado por la alta humedad, lluvias débiles y una máxima de 22 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable y gris en la capital provincial. Tras una mañana con precipitaciones y visibilidad regular, se esperan algunas tormentas aisladas para la tarde.

El clima en San Miguel de Tucumán para este miércoles 30 de septiembre se presenta inestable y con cielo completamente cubierto, según detalla el reporte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Durante las primeras horas de la mañana, se registran lluvias débiles y la temperatura ronda los 15 grados. El factor predominante de la jornada es la elevada humedad, que alcanza el 97 por ciento, lo que genera una visibilidad regular en las calles de la ciudad. Los vientos soplan de manera leve desde el sector suroeste, a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora, manteniendo la probabilidad de precipitación entre el 10 y el 40 por ciento.

Tormentas para la tarde y leve mejoría nocturna

Para después del mediodía, el pronóstico anticipa que las condiciones meteorológicas no presentarán grandes cambios. El cielo continuará cubierto y se espera el desarrollo de tormentas débiles sobre la capital. En este tramo del día, el termómetro experimentará un leve ascenso hasta alcanzar la máxima pronosticada de 22 grados. Los vientos, por su parte, rotarán hacia el sector norte e incrementarán su intensidad, con velocidades estimadas entre los 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la noche, el escenario mostrará una tendencia a la estabilización. La temperatura se ubicará en torno a los 20 grados, proporcionando un ambiente templado, mientras que los vientos seguirán soplando desde el norte a una velocidad de 7 a 12 kilómetros por hora. Para esta última franja del día, la probabilidad de lluvias descenderá considerablemente hasta ubicarse en un 10 por ciento, marcando el cierre de un miércoles dominado por la nubosidad y el exceso de humedad.