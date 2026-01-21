Jaldo destacó la asistencia integral del Estado ante las intensas lluvias en Tucumán En su análisis del contexto regional, el mandatario explicó que las precipitaciones no afectaron solo a Tucumán, sino a gran parte del norte argentino, y vinculó estos eventos extremos al cambio climático.

El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió a las intensas lluvias registradas en la provincia y al trabajo articulado del Estado para asistir a las familias afectadas. Las declaraciones se realizaron tras evaluar el impacto del fenómeno climático y las acciones desplegadas en distintos puntos del territorio.

En ese marco, Jaldo valoró el esfuerzo conjunto de los equipos provinciales y agradeció el acompañamiento institucional.

En la conferencia estuvieron presentes los ministros Regino Amado (Gobierno y Justicia), Daniel Abad (Economía y Producción), Darío Monteros (Interior), Luis Medina Ruiz (Salud Pública), Federico Masso (Desarrollo Social), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad) y Marcelo Nazur (Obras, Infraestructura y Transporte Público); la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls; el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; el subjefe de Policía, Roque Yñigo; y el director de Defensa Civil de la Provincia, Ramón Imbert.

Al referirse a la situación climática y al rol del Estado, el gobernador expresó: “En el caso de los factores climáticos, afectaron a todo el noroeste argentino, a las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca. Hemos vivido estos fenómenos climáticos y el clima se está presentando en el norte con las crecientes o las grandes lluvias que nos causan daño y en el sur del país, como Chubut, se incendian. Es decir, son los dos extremos que vive nuestra querida República Argentina. Y esto tiene que ver con el cambio climático y esto tiene que ver con las cuestiones del medio ambiente. Por eso, la verdad que yo le quiero agradecer al vicegobernador y a todo este gran equipo que hoy nos acompaña por haber coordinado la asistencia”.

El vicegobernador Miguel Acevedo brindó un panorama general sobre las consecuencias de las lluvias y remarcó la respuesta inmediata del Gobierno provincial, en coordinación con ministerios, municipios y comunas. Subrayó que, pese a los anegamientos registrados, no se produjeron inundaciones de magnitud.

“Sabemos que hay muchos tucumanos y tucumanas que han sufrido anegaciones; no tuvimos inundaciones, pero sí muchos territorios se han anegado, y en eso debo destacar el trabajo continuo, inmediato, permanente y coordinado del Gobernador y de los distintos ministerios y las autoridades locales, comunales y municipales. En esas acciones se ve el rol que siempre hemos tenido, porque se ha estado presente, acompañando en lugares donde se hicieron trabajos de prelluvia y los resultados estuvieron a la vista; no tuvimos grandes complicaciones como en otras circunstancias”, sostuvo.

El vicegobernador también detalló el despliegue operativo posterior a las lluvias y anticipó la profundización de tareas de reparación y mantenimiento de infraestructura vial y de canales. Al respecto, indicó: “Todos los equipos de Defensa Civil, Ministerio de Interior, Ministerio de Desarrollo Social, todos trabajaron de manera coordinada, de manera efectiva. Hoy, ya con el buen clima que se está previendo para los días que vienen, se van a profundizar las acciones que hacen falta”.

Por su parte, el ministro del Interior, Darío Monteros, informó sobre el alcance territorial del fenómeno y destacó la importancia de las obras preventivas realizadas antes del período de lluvias. Precisó que se registraron anegamientos e inundaciones en 20 jurisdicciones del interior, además de municipios del sur provincial.

Al detallar los datos técnicos y los resultados de las tareas preventivas, Monteros señaló: “Tuvimos anegamientos en 20 jurisdicciones del interior de la provincia, sumados los municipios de Aguilares, La Cocha y Graneros. Las lluvias oscilaron entre 120 milímetros y 160 milímetros donde los ríos se han colmatado”. Asimismo, resaltó que “es producto del trabajo Pre-lluvia donde se ha trabajado y se ha podido resolver y contener este tipo de situaciones”.

El funcionario también remarcó la presencia del Estado en el territorio y el acompañamiento a las comunidades afectadas. En ese marco, indicó: “Ahora tenemos únicamente en la zona de Los Gómez 4 evacuados y sí estamos teniendo inconvenientes en la zona de Los Britos, que es jurisdicción de Los Puestos, como también en La Invernada. Así que estamos asistiendo a la par de la gente desde el minuto cero”.

Desde el área técnica, el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, explicó el comportamiento de las lluvias y su impacto sobre los ríos y la infraestructura vial. Detalló que las precipitaciones superaron ampliamente la media histórica del mes de enero y generaron crecidas en casi todos los ríos de la provincia.

“En los últimos días se han registrado precipitaciones que han superado la media del mes de enero para lo esperado ampliamente y esto ha generado que el suelo se vaya saturando. Entre el lunes a las 3 de la mañana y el lunes a las 6 de la mañana se han producido lluvias que superaban los 120, 150 milímetros en algunos sectores puntuales”. Además, precisó que el único corte de ruta se produjo en la 321 y que ya se trabajó para restablecer la conectividad.

En relación con la infraestructura y la inversión sostenida, el funcionario destacó: “En la gestión de Osvaldo Jaldo se viene invirtiendo en el trabajo de horas máquina, por eso podemos hablar de que no tenemos ningún puente con daños estructurales, de que las alcantarillas están bien, están funcionando”.

El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, se refirió al operativo de asistencia desplegado en las zonas más afectadas y valoró el trabajo interministerial para garantizar la ayuda a las familias damnificadas. Indicó que el número de evacuados se mantuvo bajo y que la asistencia se realizó de manera sostenida durante el fin de semana y los días posteriores.

En ese marco, Masso expresó: “No hemos llegado nunca a superar más de treinta evacuados. Hemos trabajado todo el fin de semana para asistir a todos los tucumanos y tucumanas que habían sido afectados la semana pasada”. También detalló la entrega de mercadería, agua, calzado y otros insumos esenciales en distintas localidades del sur provincial.

Finalmente, el ministro subrayó el valor del trabajo colectivo del Gobierno provincial frente a una situación compleja. “El número de evacuados habla a las claras de que las instituciones han funcionado y, sobre todo, que nos hemos puesto al servicio de cada uno de los tucumanos”, destacó, al resumir el sentido de las acciones desarrolladas por el Estado.

Fuente: Comunicación Tucumán