Miércoles sofocante: humedad del 95% y alerta por tormentas para la tarde El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada agobiante para este 11 de febrero. La mañana comienza con cielo algo nublado, pero las condiciones desmejorarán después del mediodía con la llegada de lluvias y una máxima de 32 grados.

San Miguel de Tucumán atraviesa un miércoles marcado por la inestabilidad y el calor húmedo. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada de este 11 de febrero se presenta “pesada”, con una saturación de humedad que alcanza el 95 por ciento.

La mañana arrancó con el cielo algo nublado y una temperatura de 25 grados. Si bien no se registran lluvias en las primeras horas y la visibilidad es buena, el ambiente se siente sofocante. Los vientos soplan leves desde el sector sudoeste, a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Cambio de tiempo: paraguas a mano

El alivio no llegará por el lado de la temperatura, sino que se espera agua. El parte oficial prevé que para después del mediodía el cielo se cubra definitivamente y se desarrollen tormentas. La temperatura máxima trepará hasta los 32 grados, manteniendo los vientos del sudoeste.

Hacia la noche, el clima seguirá inestable y caluroso, con el termómetro marcando 27 grados. La probabilidad de precipitaciones para el cierre del día es alta, ubicándose entre el 40 y el 70 por ciento, por lo que se recomienda precaución al circular.