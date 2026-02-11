Trasladaron a Justina Gordillo al Complejo Penitenciario de Delfín Gallo Personal del Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones (CERO) realizó el traslado de la pareja del principal acusado desde la División Homicidios.

Personal del Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones (CERO) realizó el traslado de Justina Gordillo desde la División Homicidios hasta el Complejo Penitenciario de Delfín Gallo, por orden judicial y bajo un estricto dispositivo de seguridad.

Al respecto, el subcomisario Milcíades Ávila, subdirector interino del CERO, manifestó: “En el día de la fecha, a través de un mandato judicial, siempre por disposición del señor gobernador de nuestra provincia, a través del Ministerio de Seguridad, Jefatura de Policía, este Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones dependiente de la Dirección General de Unidades Especiales, llevó a cabo una de las hipótesis de intervención con las que cuenta, que es la custodia y traslado de personas de alta peligrosidad, así calificadas”.

En ese sentido, detalló: “Este dispositivo de seguridad consiste en el traslado desde la División Homicidio hasta este complejo penitenciario de Delfín Gallo, de una femenina, la cual estuvo implicada en el último hecho de sangre bastante relevante acaecido en el barrio Manantial Sur”.

Asimismo, el funcionario remarcó que el operativo se realizó contando con personal especializado para la custodia y traslado, para así poder llevar la misión encomendada con todos los protocolos de seguridad establecidos.

Por su parte, la adjutor ayudante Jaime Gabriela, jefa de Coordinación y Tratamiento del Complejo Penitenciario Delfín Gallo, confirmó el ingreso de la detenida a la unidad.

“En el día de la fecha, por orden judicial, se recibe a la interna Gordillo Justina, con colaboración de personal policial. La misma será alojada en el recinto del complejo penitenciario Delfín Gallo y a su vez quedará bajo la custodia y el cuidado del personal penitenciario que durante el proceso”, indicó.

Finalmente, agregó: “El equipo interdisciplinario de la institución evaluará a la misma y determinará un tratamiento correspondiente a la situación de la interna”, concluyó.

MIRA TAMBIÉN El nuevo DNI sólo deben tramitarlo aquellas personas que lo tengan vencido

Fuente Comunicación Tucumán