Miércoles templado en Tucumán: la temperatura alcanzará los 22 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con condiciones estables, donde el cielo pasará de nublado a parcialmente nublado tras el inicio de la mañana.

La ciudad de San Miguel de Tucumán transita este miércoles 27 de mayo con condiciones meteorológicas estables. Durante las primeras horas de la mañana, la jornada se presenta con una temperatura que ronda los 10 grados, acompañada de vientos muy leves provenientes del sudoeste, con velocidades de entre 0 y 2 km/h.

Tarde y noche: ascenso térmico

A medida que avance la jornada, el pronóstico indica una mejora en las condiciones del cielo, que se presentará parcialmente nublado después del mediodía. En esta franja horaria, los vientos rotarán hacia el sector sur, incrementando su intensidad con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

La temperatura máxima pronosticada para la tarde es de 22 grados, lo que dará lugar a un ambiente templado en toda la capital provincial.

Finalmente, para la noche, se espera que el clima ronde los 17 grados. Los vientos predominarán desde el sector oeste, manteniendo una velocidad constante de entre 7 y 12 km/h. Durante toda esta franja horaria, el informe del Servicio Meteorológico Nacional no prevé probabilidades de precipitaciones, consolidando un miércoles sin lluvias para la región.