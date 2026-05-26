“Pichón” Segura recuperó la libertad tras un acuerdo de juicio abreviado El juez penal de Concepción, Raúl Robín Márquez, homologó el acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa de Marcelo “Pichón” Segura. El dirigente había sido detenido luego de agredir de un cabezazo al diputado nacional Federico Pelli.

A dos meses y 15 días del episodio que tuvo como víctima al diputado nacional Federico Pelli, Marcelo “Pichón” Segura recuperó este martes la libertad por disposición de la Justicia.

La medida fue adoptada por el juez penal de Concepción, Raúl Robín Márquez, quien dictó una resolución mediante la cual homologó el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa del imputado, representada por el abogado Ernesto Baaclini.

Segura se encontraba privado de su libertad desde el incidente ocurrido en marzo pasado, cuando fue acusado de haberle propinado un cabezazo al legislador nacional en un hecho que generó fuerte repercusión política y judicial en Tucumán.

Con la homologación del acuerdo, el dirigente quedó en condiciones de recuperar la libertad, poniendo fin a más de dos meses de detención mientras avanzaba la investigación de la causa.

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Por el momento no trascendieron oficialmente los detalles completos del acuerdo judicial ni los alcances de la pena convenida entre las partes. Se espera que en las próximas horas se conozcan mayores precisiones sobre la resolución y las condiciones establecidas por la Justicia.