Miércoles templado y húmedo: la máxima trepará a los 25 grados y la lluvia acecha por la noche El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada de mitad de semana con mucha nubosidad y un alto porcentaje de humedad. Tras una mañana fresca, el termómetro subirá por la tarde, pero habrá que tener el paraguas a mano para el cierre del día.

Cortar la semana en San Miguel de Tucumán requerirá vestirse “en capas”. Para este miércoles 25 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada típica del inicio del otoño en la provincia: mañanas frescas, tardes agradables y un cierre inestable.

A pesar de que las temperaturas agobiantes de semanas anteriores quedaron atrás, la constante sigue siendo la humedad, que mantendrá el ambiente bastante pesado a lo largo del día.

El pronóstico detallado para hoy:

Mañana fresca y húmeda: La jornada comenzó con el cielo ligeramente nublado y una marca térmica agradable de 17 grados . A pesar de no registrarse lluvias tempranas y tener buena visibilidad, la sensación de pesadez se hace notar con una humedad del 93 por ciento . Los vientos soplan leves desde el noroeste a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

La jornada comenzó con el cielo y una marca térmica agradable de . A pesar de no registrarse lluvias tempranas y tener buena visibilidad, la sensación de pesadez se hace notar con una . Los vientos soplan leves desde el noroeste a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Tarde templada: Para después del mediodía, el cielo se mostrará mayormente nublado . La temperatura máxima pronosticada alcanzará los 25 grados , ofreciendo una tarde sumamente agradable. El viento rotará hacia el sector noreste, manteniendo una intensidad baja (7 a 12 km/h).

Para después del mediodía, el cielo se mostrará . La temperatura máxima pronosticada alcanzará los , ofreciendo una tarde sumamente agradable. El viento rotará hacia el sector noreste, manteniendo una intensidad baja (7 a 12 km/h). Noche inestable: Hacia el final de este miércoles, el termómetro descenderá a los 20 grados. Quienes regresen tarde a casa o tengan planes nocturnos deberán estar atentos al cielo, ya que la probabilidad de precipitaciones aumenta, ubicándose entre un 10 y un 40 por ciento. Los vientos continuarán soplando desde el noreste.