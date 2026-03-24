Frustran el intento de un hombre de saltar de un puente Ocurrió el lunes al mediodía en avenida Mate de Luna y Thames. Intervino personal del grupo Cero.

El hecho sucedió este lunes cerca del mediodía, desde la División Cabinas informaron acerca de una situación crítica que tenía a un hombre como protagonista. Intervinieron personal de CERO y negociadores quienes evitaron que atentara contra su vida.

Según informó el subcomisario José Alejandro Díaz, jefe de División Cabinas de Prevención, informó que personal a su cargo se encontraba interviniendo en primera instancia en el hecho que se estaba llevando a cabo sobre el Puente Peatonal que atraviesa la avenida Mate de Luna, a la altura de calle Thames.

“Allí un hombre se encontraba sobre el puente, con intenciones de arrojarse al vacío y amenazaba con quitarse la vida. Con la premura del caso y al encontrarnos en una situación de crisis por Alerta Temprana; se dispuso, desde la Dirección General, el desplazamiento de un equipo de negociación a cargo del subdirector de Fuerzas Especiales, el subcomisario Exequiel Yenaidel ,” detalló Díaz.

De esta manera, el cabo 1° Álvaro Sosa y un Equipo Táctico de la Dirección FF.EE. – CERO a cargo del oficial de turno Mariano Castañares se presentaron en el lugar, donde ya trabajaba personal de Cabinas 911 junto con efectivos del D.O.M.T. quienes se encontraban despejando la zona con cortes y desvíos de tránsito.

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“Es importante mencionar que en el lugar se encontraba trabajando el cabo 1° Álvaro Concha Catalán, quien a su vez es Negociador Certificado por el CERO. Es así como, nuestro negociador el cabo Sosa, toma la posta y procede a hacerse cargo de la situación como Negociador Primario. Comienza la negociación con escucha activa utilizando técnica de dialogo “cara a cara” logrando de esta manera generar una empatía entre el causante y el Negociador, dónde luego de unos 30 minutos está persona desiste de su accionar”, precisó Díaz.

Finalmente, el hombre de 30 años bajó de manera voluntaria y aceptó se asistido por facultativos del Sistema Provincial de Salud 107 , y, según sus indicaciones fue trasladado hasta el Hospital Obarrio. De esta manera la misión finalizó sin lamentar víctimas.