Molinuevo cuestionó a Chahla por el presupuesto 2027: “La ciudad se cae a pedazos” La dirigente de La Libertad Avanza criticó los fondos destinados al pago de salarios y reclamó más inversión en infraestructura y servicios esenciales.

La candidata a intendenta de San Miguel de Tucumán por La Libertad Avanza, Soledad Molinuevo, cuestionó a la actual jefa municipal, Rossana Chahla, luego de la presentación del presupuesto municipal para 2027. La dirigente apuntó contra los recursos previstos para el pago de salarios y denunció que existe un elevado gasto político mientras persisten problemas de infraestructura y servicios en distintos sectores de la capital.

“153.000 millones de pesos destinados a sueldos, para sostener una estructura política gigantesca y el Concejo Deliberante más caro del país, mientras los capitalinos convivimos con calles destruidas, aguas servidas, suciedad, una ciudad completamente abandonada y donde caen dos gotas de lluvia y se inundan barrios enteros”, expresó Molinuevo.

En ese sentido, consideró inadmisible que se destinen recursos de esa magnitud al sostenimiento de la estructura administrativa y política mientras, según planteó, los vecinos continúan esperando obras básicas. Sus cuestionamientos estuvieron centrados en el estado de las calles, los problemas de drenaje y las dificultades que se registran durante las lluvias.

La candidata también marcó diferencias con la gestión de Chahla y planteó la necesidad de modificar las prioridades del gasto municipal. En particular, cuestionó el costo del Concejo Deliberante y reclamó una reducción de la estructura burocrática para liberar recursos destinados a mejorar los servicios y la infraestructura urbana.

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“Desde La Libertad Avanza tenemos una propuesta clara para el próximo año: reducir el costo político al mínimo, terminar con los privilegios de la política y destinar esos recursos a las obras de infraestructura que San Miguel de Tucumán necesita”, sostuvo.

Las declaraciones se produjeron luego de que la intendenta presentara el proyecto de presupuesto municipal para 2027. El planteo de Molinuevo instala el debate sobre la distribución de los recursos públicos, el gasto en personal y las inversiones previstas para atender las demandas de los vecinos de la capital tucumana.