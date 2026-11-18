Osvaldo Jaldo mantuvo una reunión con su gabinete y los intendentes El encuentro se realizó en Casa de Gobierno y participaron ministros, intendentes y autoridades provinciales. Evaluaron avances, obras en ejecución y acordaron terminar los proyectos en curso antes de finalizar el mandato.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó este miércoles una reunión de gabinete ampliado en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, con la participación de ministros, intendentes, secretarios, subsecretarios, directores y presidentes de entes autárquicos.

El encuentro tuvo como objetivo evaluar el trabajo realizado durante los tres años de gestión y planificar las prioridades para el último tramo del mandato, con especial atención a la finalización de las obras en ejecución, la prestación de los servicios esenciales y la articulación entre el Gobierno provincial y los municipios.

“Hoy queríamos conversar con todas aquellas personas que institucionalmente tienen responsabilidad en este Gobierno provincial, ya que prácticamente nos falta un año para terminar esta gestión”, comenzó diciendo Jaldo luego de la reunión.

El mandatario sostuvo que la planificación de esta etapa deberá concentrarse en concluir los proyectos iniciados y ponerlos a disposición de la comunidad. En ese sentido, pidió evitar la apertura de nuevos frentes de trabajo que puedan quedar inconclusos.

“Al faltarnos un año de gestión, tenemos que planificar el último tramo, ya los intendentes tienen sus proyecciones hechas, como lo tiene el Gobierno de la provincia”, dijo y comentó que acordaron “obras que ya están en ejecución y terminarlas. Es decir, no empezar obras nuevas y después dejarla a media ser, sino que tener 1, 2 o 3 frentes de obra, pero obra empezada, obra terminada, de tal manera que la obra no solo se termine, sino que se la ponga a disposición de la gente”, afirmó.

Jaldo explicó que esta directiva también alcanzó a las distintas áreas de la Administración Pública. Mencionó los servicios hospitalarios, la incorporación de tecnología y los mejoramientos edilicios, además de las obras escolares que se encuentran en su etapa final. “Hemos dicho que le den prioridad a las que están más avanzadas y las terminemos para que la podamos habilitar y ponerla a disposición de los docentes, de los niños”, señaló.

El Gobernador también destacó la importancia de coordinar las políticas provinciales con los gobiernos locales. “No recuerdo que haya habido una reunión de gabinete ampliada hasta niveles de intendente. La política que fija el Gobierno provincial, algunas las ejecuta por sí solo, y las otras las ejecuta a través de las intendencias y de las comunas rurales”, afirmó

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Y añadió que habrá una próxima reunión con los 93 comisionados comunales “para hablar en el mismo sentido que lo hicimos hoy”.

Estuvieron presentes los ministros, Eugenio Agüero Gamboa de Seguridad, Darío Monteros de Interior, Regino Amado de Gobierno y Justicia, Daniel Abad de Economía, Susana Montaldo de Educación, Marcelo Nazur de Obras Públicas, Federico Masso de Desarrollo Social, Luis Medina Ruiz de Salud, la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls; el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur.

Del mismo modo, participaron intendentes de Aguilares, Gimena Mansilla; de Tafi del Valle, Francisco Caliva; de Las Talitas, Marta Najar; de Burruyacu, Jorge Leal; de La Concha, Gabriela Rodríguez; de Alberdi, Bruno Romano; de Banda de Río Salí, Gonzalo Monteros; de Lules, Marta Albarracín; de Trancas, Antonio Moreno; de Monteros, Francisco Serra; de Graneros, Raquel Graneros; el presidente del Concejo Deliberante de Famaillá, Franco Arrieta; de Tafi Viejo, Alejandra Rodríguez; de Simoca, Elvio Salazar; de Alderetes, Graciela Gutiérrez.

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También participaron el jefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta; el subjefe, Roque Rodolfo Yñigo; presidentes de los Entes Autárquicos, secretarios, subsecretarios, directores.

Al salir de la reunión, el ministro del Interior, Darío Monteros, explicó que la reunión incluyó a los intendentes del interior que integran el espacio político del oficialismo y destacó que el objetivo fue evaluar el trabajo realizado durante los tres años de gestión y establecer prioridades para el último tramo del mandato.

“El Gobernador pidió reforzar todo lo que se viene trabajando en este último año de gestión. Al ser un año electoral, no hay dudas de que muchas cuestiones se van a politizar. Por eso, nos pidió que redoblemos los esfuerzos de trabajo y que sigamos priorizando la gestión”, sostuvo.

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Asimismo, Monteros se refirió a la situación financiera de la Provincia y aseguró que están garantizados los recursos para afrontar el pago de los salarios de la Administración Pública y el sueldo anual complementario correspondiente a diciembre.

En materia de infraestructura, indicó que durante el encuentro se analizaron 17 obras provinciales que se ejecutan en distintos puntos del territorio tucumano. “La idea es que estas obras concluyan antes de la finalización del mandato, para que puedan inaugurarse, especialmente las viviendas. También les pedí a los intendentes que trabajen para terminar las obras que tienen en sus municipios antes de que finalice este primer mandato”, manifestó.

Por otra parte, remarcó la importancia de fortalecer la coordinación entre los distintos niveles del Estado para atender las contingencias climáticas, ante la llegada de las lluvias y los efectos del fenómeno de El Niño. “Tenemos que ser un solo equipo. Ante cualquier situación que pueda presentarse, todo el Gobierno de la Provincia va a estar para atenuar las consecuencias y acompañar a la gente”, afirmó.

Finalmente, el ministro hizo hincapié en la necesidad de sostener la presencia del Estado frente al escenario económico y social que atraviesan las familias tucumanas. En ese sentido, aseguró que el Gobierno provincial continuará trabajando para dar respuestas y acompañar a los sectores que más lo necesitan.

Por su parte, el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, expresó: “el Gobernador convocó una reunión de gabinete ampliada donde habló de la gestión y de la importancia de estar cerca de la comunidad en tiempos difíciles socioeconómicos, reforzando fundamentalmente todos los servicios esenciales”.

“Estamos hablando de salud, educación, de seguridad, de asistencia social, fundamentalmente estar cerca de la comunidad y no dejar a nadie sin la asistencia. Y eso se remarcó todo lo avanzado en estos tres años. Y por supuesto, reforzar la gestión de cada uno de nosotros, hablar con nuestros equipos para estar cerca de la comunidad y resolver todos los problemas que puede tener la gente”, cerró.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, destacó que la reunión permitió realizar un balance de las acciones ejecutadas y establecer los objetivos para la continuidad del trabajo.

“Hemos hablado de la gestión 100 por 100 de lo que venimos haciendo. No nos olvidemos que hemos cumplido un año más de gestión, ya lleva 3 años de gestión el gobernador Osvaldo Jaldo, con todo el equipo de trabajo, y de eso hablamos, de todo lo que venimos haciendo, de todo lo que tenemos que hacer”, manifestó.

El funcionario también se refirió al escenario político del próximo año y sostuvo que la gestión será el eje de la actividad del Gobierno provincial.

“El año que viene va a ser un año político, y nosotros vamos a hacer política con la gestión, vamos a seguir poniendo el foco en la gestión, vamos a seguir haciendo obras en mi cartera para mejorar y hacerle la vida más fácil a todos los tucumanos”, expresó.

Finalmente, Nazur señaló que las instrucciones del Gobernador apuntaron a mantener el trabajo institucional y la cercanía con la comunidad, a través de obras y respuestas a las demandas de los vecinos.

La intendenta de Aguilares, Gimena Mansilla, calificó el encuentro como una reunión de trabajo con instrucciones precisas para sostener la actividad de las distintas áreas de Gobierno.

“Fue una reunión muy productiva para la gestión de nuestro gobierno, una reunión de trabajo con instrucciones muy precisas, no decaer en la gestión, no descuidar la gestión en los pocos meses que quedan de gestión. Seguir trabajando en equipo, en conjunto con los funcionarios, estar pendiente de todo lo que pueda surgir en cada uno de los municipios, especialmente para nosotros, los intendentes, y, sobre todo, seguir estando al lado de la gente”, expresó.

En ese sentido, destacó la importancia de mantener la presencia del Estado y atender las necesidades de los sectores que atraviesan dificultades económicas. También señaló la necesidad de sostener las obras y los servicios municipales, con especial atención a las condiciones climáticas y a las tareas de prevención.

“Este es un gobierno que cree que el Estado tiene que estar presente, que el Estado tiene que acompañar, sobre todo, a los que más necesitan”, afirmó Mansilla. Además, sostuvo que el objetivo es que “la gestión de obras siga creciendo y que los vecinos tengan los servicios básicos que tenemos que darles desde el municipio”.

El intendente de Monteros, Francisco Serra, declaró: “Fue un enorme privilegio para nosotros participar de esta reunión de gabinete ampliada porque tuvimos intervención también todos los intendentes de la provincia, los cuales le agradecemos la deferencia al gobernador de habernos convocado y charlar puntualmente sobre la gestión”.

“Estamos atravesando tiempos difíciles en cuanto a lo sanitario y a lo climático. Por supuesto era importante que hoy nos veamos todos para aunar criterios, tener las sugerencias que el gobernador nos hizo desde el Poder Ejecutivo y poder transmitirla a cada una de nuestras jurisdicciones para pasar una época estival de la mejor manera”, comentó.

Fuente Comunicación Tucumán