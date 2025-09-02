Durante la recorrida, Montaldo destacó el compromiso de la comunidad educativa con la jornada extendida y el plan de alfabetización, además de compartir una obra de títeres junto a los estudiantes. “Patricia representa a muchos docentes tucumanos que trabajan con vocación y compromiso silencioso. En ella felicito a todos los que día a día mejoran la calidad educativa y el futuro de nuestros chicos”, expresó la ministra.
El comisionado comunal, Luis Del Campo, y la directora del establecimiento, Libia González, también resaltaron el logro de la docente, considerándolo un orgullo para Ranchillos y para toda la provincia.
La historia de “Seño Patricia”
Olga Patricia Amaya enseña lengua y matemática en quinto grado y fue distinguida por su proyecto de alfabetización a través de un taller de títeres, iniciativa que comenzó en la jornada extendida y luego se extendió a toda la escuela. Su propuesta fue elegida entre 200 postulaciones en la campaña nacional impulsada por la Fundación Varkey.
Emocionada, la docente recordó el esfuerzo detrás de su carrera: “He pasado muchas dificultades hasta poder estudiar y concursar este cargo que tengo hace 18 años. Hoy ver la felicidad de mis alumnos es mi mayor recompensa”.