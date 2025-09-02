Montaldo visitó a la maestra tucumana que fue distinguida entre las cinco mejores del país La ministra de Educación, Susana Montaldo, visitó la Escuela N.º 142 “Armando Andrés López”, en la localidad de Árbol Solo (Ranchillos), donde reconoció a la docente Olga Patricia Amaya, seleccionada por la Fundación Varkey entre las cinco mejores maestras de Argentina.

Durante la recorrida, Montaldo destacó el compromiso de la comunidad educativa con la jornada extendida y el plan de alfabetización, además de compartir una obra de títeres junto a los estudiantes. “Patricia representa a muchos docentes tucumanos que trabajan con vocación y compromiso silencioso. En ella felicito a todos los que día a día mejoran la calidad educativa y el futuro de nuestros chicos”, expresó la ministra.

El comisionado comunal, Luis Del Campo, y la directora del establecimiento, Libia González, también resaltaron el logro de la docente, considerándolo un orgullo para Ranchillos y para toda la provincia.

La historia de “Seño Patricia”

Olga Patricia Amaya enseña lengua y matemática en quinto grado y fue distinguida por su proyecto de alfabetización a través de un taller de títeres, iniciativa que comenzó en la jornada extendida y luego se extendió a toda la escuela. Su propuesta fue elegida entre 200 postulaciones en la campaña nacional impulsada por la Fundación Varkey.

Emocionada, la docente recordó el esfuerzo detrás de su carrera: “He pasado muchas dificultades hasta poder estudiar y concursar este cargo que tengo hace 18 años. Hoy ver la felicidad de mis alumnos es mi mayor recompensa”.