Multitudinaria marcha de Ni Una Menos en Tucumán para exigir políticas contra la violencia de género Organizaciones sociales, colectivos feministas y familias se movilizaron por las calles de la capital tucumana en una nueva jornada de Ni Una Menos. La concentración principal culminó en Plaza Independencia con reclamos por mayores acciones del Estado y el fin de los femicidios.

A once años del nacimiento del movimiento Ni Una Menos, miles de personas participaron este martes de una multitudinaria movilización en San Miguel de Tucumán para reclamar el fin de la violencia de género y exigir políticas públicas que protejan a mujeres y diversidades.

Las actividades comenzaron alrededor de las 16.30, cuando distintas columnas de organizaciones sociales, agrupaciones feministas, sindicatos y vecinos comenzaron a concentrarse en diferentes puntos de la ciudad. Con el correr de las horas, las marchas confluyeron en Plaza Independencia, donde se realizó el acto central de la jornada.

La movilización estuvo marcada por la preocupación ante la persistencia de los casos de violencia de género en el país. Desde la organización señalaron que, según relevamientos de distintas instituciones, se registraron más de 3.200 femicidios desde la creación del movimiento en 2015. No obstante, remarcaron la dificultad de contar con cifras definitivas debido a la ausencia de estadísticas oficiales unificadas.

Durante el acto, integrantes del colectivo Ni Una Menos destacaron la necesidad de continuar visibilizando la problemática. “Estamos atravesando momentos muy difíciles las mujeres, no solo en Tucumán sino en toda la Argentina”, expresó una de las referentes. Además, advirtió que en el país una mujer es asesinada cada 31 horas y reclamó políticas públicas que permitan prevenir la violencia y garantizar la protección de las víctimas.

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La convocatoria reunió a mujeres, familias completas, jóvenes y adultos que marcharon con pancartas, banderas y consignas en defensa de los derechos conquistados. Los organizadores coincidieron en que la masiva participación demuestra que la lucha contra la violencia de género continúa siendo una demanda vigente en la sociedad.