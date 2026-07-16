Murieron dos niños de 4 y 8 años tras un trágico accidente en El Colmenar Los menores viajaban junto a su madre en una motocicleta cuando el vehículo cayó al pavimento. Testigos aseguran que un colectivo habría realizado una maniobra previa al siniestro.

Una profunda tragedia conmocionó este jueves por la tarde a la zona de El Colmenar, donde dos niños de 4 y 8 años perdieron la vida tras un siniestro vial. Ambos se desplazaban junto a su madre en una motocicleta cuando, por motivos que aún son investigados, la mujer perdió el control del vehículo y los tres terminaron cayendo sobre el pavimento.

Las primeras informaciones indican que el accidente ocurrió mientras la familia circulaba por el sector. Como consecuencia de la caída, los dos menores sufrieron lesiones fatales y fallecieron. En tanto, la madre también resultó afectada y su estado no fue informado oficialmente.

Testigos del hecho señalaron que instantes antes del accidente la motociclista habría intentado avanzar entre dos colectivos de las líneas 7 y 103. Según esos relatos, una de las unidades habría cerrado el paso a la moto, desencadenando la pérdida de control. La mecánica del hecho será determinada por la investigación que llevan adelante las autoridades competentes.