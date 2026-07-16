En el marco de las celebraciones por el 111° Aniversario de la Caja Popular de Ahorros, se llevó a cabo en la ciudad de Juan Bautista Alberdi la charla a cargo de Gastón Pauls, destacado actor, productor y referente en la prevención de consumos problemáticos.

La jornada dio inicio con la visita del disertante a la sede municipal, donde mantuvo un encuentro institucional con el Interventor de la Caja Popular de Ahorros, C.P.N. Guillermo Norry; el Intendente local, Sr. Bruno Romano y diversas autoridades municipales.

Durante la charla, que contó con una masiva participación, el Sr. interventor expresó su agradecimiento a los asistentes y manifestó su deseo de que el testimonio de vida de Pauls constituya un ejemplo inspirador y una valiosa enseñanza para toda la comunidad presente.

Ante un auditorio colmado, Gastón Pauls compartió su experiencia personal frente a las adicciones. En su relato, detalló los inicios de esta problemática y el proceso de recuperación que transita actualmente, destacando como pilares fundamentales el acompañamiento profesional y el apoyo incondicional de su entorno familiar.

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Asimismo, dirigió un mensaje alentador a jóvenes y adultos que atraviesan situaciones similares, instándolos a buscar asistencia. Al respecto, enfatizó: “El primer paso es tener la humildad de reconocer que no podemos solos; es fundamental animarse a pedir ayuda y, posteriormente,
estar dispuestos a aceptarla”.

Agradecemos la respuesta masiva que tuvo la convocatoria, en especial a todos los vecinos de la ciudad de Alberdi que acompañaron con gran participación esta iniciativa, haciendo de esta charla un éxito absoluto.

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