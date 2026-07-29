Murió el hombre que resultó gravemente herido tras el incendio en calle Monteagudo al 100 Jonathan Stisman, de 43 años, falleció luego de permanecer internado en estado crítico en el Hospital Centro de Salud. Tenía más del 60% de su cuerpo quemado y severas lesiones en las vías respiratorias a causa de la explosión en el edificio.

Tras una agonía de casi 24 horas, finalmente se confirmó el fallecimiento de Jonathan Stisman, el hombre de 43 años que resultó con heridas de extrema gravedad tras la explosión y el posterior incendio registrados este lunes en un edificio ubicado en la calle Monteagudo al 100.

El lamentable desenlace fue confirmado por las autoridades del Hospital Centro de Salud, donde la víctima se encontraba internada en terapia intensiva. Stisman había ingresado al nosocomio pasadas las 18 horas de ayer y, si bien en un primer momento llegó lúcido, su cuadro clínico era sumamente delicado.

De inmediato, el equipo de emergencias procedió a sedarlo e intubarlo debido al grave compromiso que presentaba en sus vías aéreas. Durante su internación, fue sometido al menos a dos intervenciones de toilette en el quirófano para tratar sus heridas, pero lamentablemente su estado general empeoró irreversiblemente con el correr de las horas.

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