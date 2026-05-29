Murió una mujer tucumana de 49 años tras sufrir una picadura de araña La víctima falleció el domingo luego de pasar varios días con síntomas graves. Su familia asegura que en la primera consulta médica no fue derivada a un hospital y especialistas advierten que el antídoto debe aplicarse a tiempo para evitar complicaciones fatales.

Una mujer de 49 años falleció luego de presentar un cuadro compatible con la picadura de una araña, tras haber pasado unos días junto a su pareja en una vivienda ubicada en La Arboleda, en la zona de San Pablo, Lules, en Tucumán. El trágico desenlace ocurrió el pasado domingo. La víctima, llamada Solana, era madre de dos hijos (de 13 y 20 años) y residía en el centro de San Miguel de Tucumán.

Según detalló su hermana, Carolina Díaz, los primeros malestares surgieron un martes, momento en que la mujer empezó a sentir dolores en el sector del cuerpo donde presumían que la habían picado.

La damnificada acudió a una consulta médica donde le administraron un inyectable para calmar el dolor y le confirmaron que se trataba de una picadura de araña. No obstante, los familiares cuestionaron que no la derivaran a un hospital para realizarle estudios más exhaustivos ni para identificar la especie del arácnido.

A medida que pasaban los días, el cuadro de salud se agravó notablemente: su novio advirtió que se encontraba desorientada y con una fiebre que superaba los 38 grados.

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Ante esto, la trasladaron de urgencia a un nosocomio, donde el personal médico constató que su condición era sumamente delicada. En paralelo, y a partir de una fotografía de la herida, expertos consultados por el entorno de la víctima indicaron que los síntomas coincidían con la picadura de una especie de importancia médica.

Asimismo, los especialistas le explicaron a la familia que el plazo ideal para suministrar el antídoto ya había vencido. “Nos dijeron que se debe colocar dentro de las primeras 36 horas”, comentó Carolina. A pesar de esto, los allegados lograron que se le aplicara el tratamiento, pero el estado de Solana ya era crítico y falleció durante la madrugada del domingo.

Este episodio encendió las alarmas de los profesionales, quienes recalcaron que, frente a la sospecha de una picadura de araña peligrosa, el tiempo resulta clave y la atención médica debe ser inmediata. Por su parte, la familia de Solana decidió difundir el caso para concientizar, buscando que nadie minimice este tipo de situaciones ni pierda minutos que son vitales.

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En este sentido, los expertos aconsejan presentarse sin demoras en una guardia médica ante la sospecha de una picadura riesgosa, sin esperar a que el cuadro empeore. Además, sugieren que, dentro de lo posible, se le saque una foto al insecto o a la zona afectada para facilitar su reconocimiento. Por último, recomendaron no recurrir a remedios caseros ni automedicarse, y mantenerse alertas ante signos como fiebre, dolor agudo, hinchazón en aumento o alteraciones en la piel.