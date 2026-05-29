Transporte en crisis: empresarios y UTA pasaron a un cuarto intermedio hasta el martes Jorge Berreta, vicepresidente de AETAT, advirtió sobre la delicada situación financiera de las empresas. César González, titular de UTA Tucumán, rechazó la propuesta de pago en cuotas y las negociaciones continuarán la próxima semana.

La negociación entre los empresarios del transporte y el gremio de los choferes volvió a entrar en un punto de tensión luego de que fracasara una nueva reunión paritaria. Tras el rechazo sindical a la propuesta de pago en cuotas, las partes resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo martes a las 12 del mediodía.

El primero vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), Jorge Berreta, reconoció que la situación económica y financiera del sector es “crítica” y aseguró que actualmente no existen soluciones inmediatas para afrontar los compromisos salariales reclamados por los trabajadores.

“Entramos en un cuarto intermedio hasta el día martes a las 12 del mediodía para contestar con certeza las inquietudes y plantear la forma de pago para ver si podemos acotar o achicar alguna cuota”, expresó Berreta al término de la reunión.

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La principal discusión gira en torno a la modalidad de pago propuesta por las empresas, que consiste en cancelar los aumentos salariales en cuotas debido a las dificultades económicas que atraviesa el sistema de transporte. Sin embargo, la oferta fue rechazada por el gremio.

Por su parte, el secretario general del gremio de choferes en Tucumán, César González, ratificó la postura de los trabajadores y manifestó su desacuerdo con el esquema planteado por las empresas, insistiendo en la necesidad de una recomposición salarial inmediata.

En ese contexto, Berreta remarcó la importancia del servicio para el funcionamiento cotidiano de la sociedad y advirtió sobre el delicado escenario que atraviesa el sector. “Sabemos que no hay soluciones mágicas y que del transporte depende la viabilidad del sistema educativo y del sistema de salud”, sostuvo.