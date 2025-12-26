Murió uno de los jóvenes que iba en el auto del siniestro vial en la Ruta 38 Hay otras tres personas con heridas de diversas consideración.

Un trágico hecho dejó como saldo un joven muerto tras un accidente de tránsito ocurrido en el amanecer del 25 de diciembre.

Cerca de las 7 de la mañana, un Chevrolet Corsa volcó y cayó a un canal de desagüe que corre de forma paralela a la mencionada ruta. Testigos ocasionales indicaron que en el interior del rodado viajaban cuatro personas.

Como consecuencia del hecho, cuatro jóvenes sufrieron heridas y fueron identificado como Facundo Squilario, Agustín Zerrizuela Chabán y dos mujeres menores de edad. Según los informes policiales, Squilario era quien conducía el coche y el que primero salió por sus propios medios y rescato a los demás amigos. Cabe destacar que ocasionales conductores fueron alertados por el propio Squiliario y colaboraron en la escena hasta las llegada de los servicios de emergencia.

Todos los heridos fueron trasladados al Hospital Regional Lamadrid de Monteros, y siendo Zerrizuela Chabán quien se encontraba en un estado crítico. Horas mas tarde, cerca de las 12:30, la policía de la Comisaria de Monteros confirmó el fallecimiento del joven producto de la gravedad de las lesiones.

MIRA TAMBIÉN Detuvieron al gerente de una empresa de correo por transportar marihuana

Fuente Monterizos