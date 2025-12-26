Un trágico hecho dejó como saldo un joven muerto tras un accidente de tránsito ocurrido en el amanecer del 25 de diciembre.
Cerca de las 7 de la mañana, un Chevrolet Corsa volcó y cayó a un canal de desagüe que corre de forma paralela a la mencionada ruta. Testigos ocasionales indicaron que en el interior del rodado viajaban cuatro personas.
Como consecuencia del hecho, cuatro jóvenes sufrieron heridas y fueron identificado como Facundo Squilario, Agustín Zerrizuela Chabán y dos mujeres menores de edad. Según los informes policiales, Squilario era quien conducía el coche y el que primero salió por sus propios medios y rescato a los demás amigos. Cabe destacar que ocasionales conductores fueron alertados por el propio Squiliario y colaboraron en la escena hasta las llegada de los servicios de emergencia.
Todos los heridos fueron trasladados al Hospital Regional Lamadrid de Monteros, y siendo Zerrizuela Chabán quien se encontraba en un estado crítico. Horas mas tarde, cerca de las 12:30, la policía de la Comisaria de Monteros confirmó el fallecimiento del joven producto de la gravedad de las lesiones.
Fuente Monterizos