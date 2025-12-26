Concepción: investigan la muerte de un hombre hallado en un baldío frente al Corona Golf Club Fue identificado como Kevin Avellaneda de 22 años. Según el informe preliminar de autopsia falleció por un shock hipovolémico producto de arma blanca.

En avenida Vicente López y Planes de la ciudad de Concepción, a 150 metros de un club de golf, fue hallado ayer viernes un cuerpo identificado como Kevin Avellaneda de 22 años.

Según el informe preliminar de autopsia falleció por un shock hipovolémico producto de arma blanca con punta y plana profunda en la cara interna del muslo derecho.

La Unidad Fiscal Especializada en Homicidios del Centro Judicial Concepción, a cargo de Miguel Varela, fue la encargada de llevar adelante las primeras medidas y la auxiliar de fiscal, Gabriela Ghilardi, la responsable de supervisar las tareas en el cañaveral. “Se están analizando cámaras de seguridad en la zona”, adelantaron desde la Fiscalía para reconstruir los últimos momentos.