Ofrecen una recompensa de $10 millones por información sobre “Pelaín” Nacif Así lo anunció el gobernador Osvaldo Jaldo luego de firmar el decreto que establece el pago para quien aporte datos para la captura de Alejandro “Pelaín” Nacif, buscado por la Justicia como presunto proveedor de drogas en varias localidades del sur de Tucumán.

El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, informó esta mañana, en una rueda de prensa junto al gobernador, Osvaldo Jaldo, que “hay una persona que se dedica al narcotráfico, que comercia muerte y que tiene una orden de detención”. Por eso, el sábado la Didrop de Tucumán realizó el allanamiento en el domicilio de Nacif donde no fue hallado. “Por orden del Gobernador y siguiendo la política de luchar contra el narcotráfico y contra todo aquel que comercie sustancias, el Gobernador ha dispuesto una recompensa para quien aporte datos para la captura de Alejandro Nacif, alias ‘Pelaín’, de $10 millones”.

El objetivo del pedido de información “busca colaborar con la detención y evitar la fuga” de Nacif, indicó Agüero Gamboa.

Por último, Jaldo sostuvo: “Todo el trabajo que venimos haciendo en la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo con las autoridades federales, y en lo que es narcomenudeo con la justicia provincial y la policía de la provincia de Tucumán, está produciendo resultados. No vamos a claudicar bajo ningún punto de vista en esta lucha incansable contra todos aquellos delincuentes que comercializan drogas en la provincia”.

“Muchos que antes tenían impunidad y que caminaban libremente por la provincia de Tucumán hoy están en la cárcel de Benjamín Paz o en Villa Urquiza. No tengo duda de que este narco que hoy está suelto va a ir a Benjamín Paz en muy cortito tiempo”, cerró Jaldo.