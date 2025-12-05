Beatriz Ávila se sumará al bloque Independencia en el Senado El Primer Mandatario lo confirmó en conferencia de prensa.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó una conferencia de prensa junto a sus ministros, donde confirmó oficialmente que la senadora nacional, Beatriz Ávila, se sumará al bloque Independencia en la Cámara de senadores de la Nación.

“Hoy también venimos a presentar, y yo diría con mucha alegría, la formalización de un trabajo institucional que veníamos haciendo ya en el Senado desde hace tiempo”, sostuvo el Gobernador.

Durante su mensaje, Jaldo remarcó la importancia del trabajo conjunto con la senadora Beatriz Ávila: “Nos hemos venido complementando en el Senado, conversando sobre diferentes temas de agenda nacional y también sobre lo que concierne a la provincia de Tucumán.”

También destacó el acompañamiento parlamentario de la senadora y dijo que “la senadora Ávila nos ayudó y nos colaboró no solo en materializar leyes necesarias, sino también en gestiones fundamentales para la provincia.”

Jaldo agradeció la decisión política de la senadora de integrar el nuevo bloque y sostuvo que “quiero agradecerle públicamente la decisión de formar, por primera vez, el Bloque Independencia en el Senado. Este paso viene a formalizar lo que ya veníamos trabajando juntos.”

“La integración del Bloque Independencia nos va a permitir darle a Tucumán una mayor presencia en el Congreso de la Nación”, remarcó.

Finalmente, el mandatario provincial evaluó este acontecimiento como parte de una nueva etapa institucional y afirmó que “este es un hecho muy importante para Tucumán y para nuestra voz en el Senado. Seguiremos gestionando y trabajando en unidad por el crecimiento de la provincia”.

Jaldo estuvo acompañado por los ministros de su gabinete: Daniel Abad (Economía y Producción), Regino Amado (Gobierno y Justicia), Darío Monteros (Interior), Marcelo Nazur (Obras, Infraestructura y Transporte Público), Susana Montaldo (Educación), Luis Medina Ruiz (Salud Pública); la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls; el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur y el presidente del partido por la Justicia Social, Germán Alfaro.

Por su parte, Ávila sostuvo que “es como había manifestado el Gobernador, hemos formalizado ayer en el Senado de la Nación la conformación del monobloque Independencia, producto de un proceso y de un trabajo que venimos desarrollando con el Gobernador, que tiene como objetivo a Tucumán”.

Asimismo, Ávila recordó la función de los senadores de representar a las provincias en el Congreso, lo que demanda tener “un diálogo permanente con el Gobernador”.

Además, remarcó la agenda parlamentaria para el 2026: “Se vienen grandes temas en el Congreso de la Nación, transformaciones desde el Gobierno Nacional, que los estamos estudiando con el Gobernador, como el Presupuesto 2026, ya que desde hace dos años la Nación no cuenta con este presupuesto, tan necesarios también para las provincias”.

Otro de los grandes temas que serán tratados en el Congreso y que influirán en la economía tanto nacional como provincial será la reforma laboral, anticipó la senadora, además de la modificación a la Ley de Glaciares, del Código Penal, “grandes transformaciones que venimos trabajando en el Partido por la Justicia Social, integrando el Frente Tucumán Primero”.

Sobre su pertenencia partidaria, Ávila destacó: “Nosotros estamos convencidos de estar en este frente, porque el Gobernador ha dado muestras claras de que coincidimos en nuestras ideas, como mantener un equilibrio fiscal, hacer el ajuste que había que hacer, pero con la gente adentro. Esta es la referencia del modelo de Tucumán que nosotros priorizamos”.

“El Gobernador ha garantizado la paz social en diciembre. Él representa a 1.900.000 tucumanos, gobierna para todos, piensa para todos y en esta misma sintonía trabajo en el Senado de la Nación, representando a la provincia de Tucumán con una enorme responsabilidad”, afirmó la parlamentaria.

Ávila subrayó también los resultados positivos de la gestión provincial en áreas sensibles, como seguridad, educación, salud y obra pública: “Están a las claras los avances y los resultados que ha tenido la Provincia de Tucumán en materia de salud y educación; además de que la Provincia se hace cargo de la seguridad. La obra pública no se ha paralizado, por eso también hablamos con el Gobernador y estamos estudiando, en sintonía con los diputados nacionales, el presupuesto para las obras que Tucumán necesita. También es importante saber qué recursos va a tener la provincia en materia social”.

Fuente Comunicación Tucumán