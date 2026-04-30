Operativo de bloqueo en el barrio Batalla de Tucumán ante caso sospechoso de Chikungunya El Ministerio de Salud Pública a cargo del doctor Luis Medina Ruiz continúa realizando actividades de bloqueo, prevención y concientización para evitar la proliferación del Aedes Aegypti.

En la oportunidad, el ingeniero Leandro Medina Barrionuevo, director general de Salud Ambiental comentó: “Nos encontramos en el barrio Batalla de Tucumán, que está ubicado en el sector sudoeste de la capital, trabajando ante un caso sospechoso de chikungunya. Continuamos con la modalidad casa por casa, a través de una labor conjunta con los agentes sociosanitarios del área operativa. El objetivo de la alternativa, como siempre, es seguir concientizando sobre la relevancia de la prevención, evitando los recipientes con agua donde se pueda generar un criadero de mosquitos Aedes aegypti, que es el vector de esta enfermedad, como así también, advertirle a la población sobre cuáles son los síntomas de la enfermedad, para que, ante su aparición, acuda de manera inmediata al centro asistencial más cercano”.

En otro tramo de la charla, el profesional explicó: “Solicitamos autorización en domicilios, para poder hacer un relevamiento de lo que es la eliminación de criaderos y luego, un control químico para poder actuar sobre el mosquito adulto de Aedes aegypti. En esta zona, tenemos casos sospechosos de chikungunya, por lo que estamos actuando con lo que sería el abordaje de todas las viviendas que están alrededor, tratando de abarcar hasta 150 metros a la redonda”.

“Como se anunció esta semana en sala de situación, tenemos 346 casos confirmados de chikungunya y ante la aparición de nuevas sospechas, trabajamos con esta modalidad de casa por casa. En este esquema, nuestra labor se centra en la prevención a través de la eliminación de criaderos ya que, de esta manera, bajamos la población de mosquitos e insistimos siempre con el uso de repelentes en forma permanente para evitar contagios”, aseguró.

Finalmente, destacó: “Durante todo el año, concretamos operativos en los diferentes Barrios cumpliendo con los lineamientos del ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz y del gobernador Osvaldo Jaldo“.