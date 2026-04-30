En el Día del Trabajador, Jaldo destacó el empleo y llamó a sostenerlo El mandatario tucumano, Osvaldo Jaldo, invitó a la comunidad a reflexionar sobre la importancia del trabajo y acompañar las iniciativas que promueven el desarrollo y la generación de empleo en la provincia.

En el marco del Día del Trabajador, que se conmemora mañana, 1 de mayo, el gobernador, Osvaldo Jaldo, dirigió un mensaje a los trabajadores de la provincia, en el que se refirió a la situación del empleo y destacó su rol en el desarrollo.

El mandatario expresó: “Solidarizarme con todos aquellos que todavía no tienen un trabajo digno. Solidarizarme con todos aquellos que no tienen qué festejar el día de mañana porque no tienen un trabajo”.

En ese sentido, agregó: “vayan mis saludos para cada uno de ellos y decirles que no bajen los brazos. Que no bajen los brazos porque hay una provincia, hay municipios que estamos trabajando, y esto que tiene que ver con la obra pública –dijo en referencia a la entrega de maquinarias que realizó en Tafí del Valle- es una es una actividad que reactiva y dinamiza la economía, pero genera muchos puestos de empleo”.

Asimismo, se dirigió a los trabajadores de distintos sectores: “mandarle un abrazo grande y un saludo a todos los trabajadores del sector público provincial, municipal, comunal, pero también de los sectores privados, los trabajadores del sector privado que se esfuerzan mucho. Vayan mis felicitaciones el día de mañana”.

MIRA TAMBIÉN Cómo funcionarán los servicios municipales el 1º de mayo

El gobernador también se refirió a la situación económica actual: “También sabemos que el que tiene trabajo por ahí hoy no tiene mucho para festejar, porque, aun teniendo un sueldo, no llegan a fin de mes”.

En relación a ello, indicó: “Hoy, el gran nivel de endeudamiento que tienen los trabajadores, que prácticamente no cobran nada o cobran poco a fin de mes, porque la situación macroeconómica lo llevó a endeudarse, endeudarse con créditos, endeudarse con tarjetas, endeudarse en el banco, endeudarse en la caja. Es decir, aún, el que tiene trabajo no la está pasando bien”.

Finalmente, Jaldo manifestó: “Por eso, simplemente, yo creo que, no sé si el término es festejar, pero sí tienen que estar con su familia, que son los seres queridos, que son los que nos acompañan en las buenas y en las malas, y sí también estar con sus compañeros de trabajo, si es posible. Vayan para todos ellos, mis salutaciones, mis felicitaciones, y un humilde consejo, cuiden el trabajo. Cuiden el trabajo, porque aquel que pierde un trabajo, yo le puedo garantizar que hoy, en esta Argentina, no va a conseguir otro”.

MIRA TAMBIÉN Osvaldo Jaldo entregó maquinaria en Tafí del Valle