Operativo especial de entrega de DNI antes de las elecciones De cara a los próximos comicios, el Registro Civil y Capacidad de las Personas de Tucumán implementará jornadas especiales de atención para que los ciudadanos puedan retirar su Documento Nacional de Identidad (DNI), incluso los fines de semana.

La titular del organismo, Carolina Bidegorry, explicó que la medida busca facilitar el acceso a quienes no pueden concurrir en días hábiles por motivos laborales o familiares.

Fechas y horarios de atención:

Sábado 18 de octubre: de 9 a 12 h.

El operativo se realizará tanto en la sede central como en todos los Centros de Documentación Rápida de la provincia.

La atención será exclusivamente para la entrega de DNI y por orden de llegada, lo que permitirá un trámite rápido y sin demoras.

Importante:

El retiro del documento es personal y no puede ser realizado por terceros.

Si el DNI no llegó al domicilio luego de 30 días, se debe concurrir a la delegación donde se hizo el trámite para retirarlo.

“Queremos garantizar que todos los ciudadanos tengan su documento en mano antes de votar”, remarcó Bidegorry.