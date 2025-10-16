La titular del organismo, Carolina Bidegorry, explicó que la medida busca facilitar el acceso a quienes no pueden concurrir en días hábiles por motivos laborales o familiares.
Fechas y horarios de atención:
-
Sábado 18 de octubre: de 9 a 12 h.
-
Sábado 25 y domingo 26 de octubre: de 8 a 17 h.
El operativo se realizará tanto en la sede central como en todos los Centros de Documentación Rápida de la provincia.
La atención será exclusivamente para la entrega de DNI y por orden de llegada, lo que permitirá un trámite rápido y sin demoras.
Importante:
-
El retiro del documento es personal y no puede ser realizado por terceros.
-
Si el DNI no llegó al domicilio luego de 30 días, se debe concurrir a la delegación donde se hizo el trámite para retirarlo.
“Queremos garantizar que todos los ciudadanos tengan su documento en mano antes de votar”, remarcó Bidegorry.