La titular del organismo, Carolina Bidegorry, explicó que la medida busca facilitar el acceso a quienes no pueden concurrir en días hábiles por motivos laborales o familiares.

Fechas y horarios de atención:

 El operativo se realizará tanto en la sede central como en todos los Centros de Documentación Rápida de la provincia.

 La atención será exclusivamente para la entrega de DNI y por orden de llegada, lo que permitirá un trámite rápido y sin demoras.

Importante:

  • El retiro del documento es personal y no puede ser realizado por terceros.

  • Si el DNI no llegó al domicilio luego de 30 días, se debe concurrir a la delegación donde se hizo el trámite para retirarlo.

“Queremos garantizar que todos los ciudadanos tengan su documento en mano antes de votar”, remarcó Bidegorry.

