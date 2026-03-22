Secuestran 20 kilos de hojas de coca y mercadería de contrabando en las fronteras de Tucumán En el marco de los intensos controles vehiculares, la Policía incautó encomiendas de origen extranjero que ingresaban a la provincia sin el aval aduanero correspondiente. Los procedimientos se realizaron este viernes en tres puestos clave.

Este último viernes, en el marco del denominado Operativo Lapacho, efectivos policiales lograron secuestrar un total de 20 kilos de hojas de coca en estado natural y una importante cantidad de mercadería de origen extranjero que ingresaba de manera irregular.

Según informaron fuentes de seguridad, los decomisos se llevaron a cabo tras inspeccionar distintos camiones de transporte de encomiendas que intentaban cruzar los puestos fronterizos provinciales.

El detalle de los tres procedimientos

Los operativos se concentraron en puntos estratégicos de ingreso a Tucumán, logrando frenar el transporte de estos cargamentos ilegales en tres instancias distintas:

Puesto Fronterizo Cabo Vallejos (Ruta Nacional 9): El personal policial detuvo la marcha de un camión de encomiendas proveniente de la vecina provincia de Salta. Al inspeccionar minuciosamente la carga, detectaron dos grandes bultos que contenían hojas de coca, procediendo a su secuestro inmediato.

El personal policial detuvo la marcha de un camión de encomiendas proveniente de la vecina provincia de Salta. Al inspeccionar minuciosamente la carga, detectaron dos grandes bultos que contenían hojas de coca, procediendo a su secuestro inmediato. Puesto 7 de Abril: En un control vehicular similar, los agentes que trabajaban en la zona inspeccionaron otro camión de carga. Allí descubrieron más hojas de coca en su estado natural, las cuales estaban disimuladas y discriminadas dentro de un paquete de encomiendas.

En un control vehicular similar, los agentes que trabajaban en la zona inspeccionaron otro camión de carga. Allí descubrieron más hojas de coca en su estado natural, las cuales estaban disimuladas y discriminadas dentro de un paquete de encomiendas. Destacamento Cabo Ramón Valentín Jiménez: En este punto limítrofe, los efectivos detectaron en un tercer camión de paquetería varios bultos repletos de mercadería de diversos rubros. Todos los artículos eran de origen extranjero y el conductor no contaba con la documentación respaldatoria que avalara su libre circulación en el país.

Tras concretar los hallazgos, tomó intervención directa la Dirección General de Aduanas, entidad que avaló la totalidad de los secuestros mencionados. Todos los casos incurren en una clara infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero, motivo por el cual las actuaciones ya se encuentran bajo la órbita del Juzgado Federal de Tucumán.