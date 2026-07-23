Osvaldo Jaldo fue intervenido en Buenos Aires tras sufrir un cuadro cardíaco y evoluciona favorablemente El gobernador de Tucumán sintió un malestar mientras cumplía una agenda oficial en la Ciudad de Buenos Aires. Fue atendido en el Hospital Italiano, donde le colocaron un stent tras detectarse una obstrucción en una arteria coronaria.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, fue sometido este jueves a una intervención médica en la Ciudad de Buenos Aires luego de presentar un cuadro de intenso dolor precordial y sudoración mientras desarrollaba una agenda oficial. El mandatario había viajado para mantener audiencias con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y otros funcionarios del Gobierno nacional.

Tras experimentar el malestar, Jaldo acudió al Hospital Italiano, donde fue evaluado por especialistas mediante estudios de laboratorio e imágenes. Según el parte médico difundido por la institución, ante la sospecha de una angina inestable se decidió realizar una cinecoronariografía, estudio que permitió detectar una estenosis en una rama de la arteria coronaria derecha.

Como consecuencia del diagnóstico, los profesionales colocaron un stent para restablecer el flujo sanguíneo. El informe médico indicó que el gobernador presenta una buena evolución postoperatoria y permanecerá internado en el Hospital Italiano para continuar bajo observación y control médico.