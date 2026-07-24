Para quienes transiten las primeras horas de este viernes 24 de julio en San Miguel de Tucumán, la jornada arranca con la necesidad de salir abrigados. De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana se presenta con una temperatura mínima que ronda los 9 grados y sin probabilidad de lluvias.

El alto porcentaje de humedad, que alcanza el 94%, marcará el pulso de las primeras horas del día, acompañado por vientos muy leves del sector sudoeste que soplarán a una velocidad de apenas entre 0 y 2 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el tiempo durante la tarde y la noche

Con el transcurso de la jornada, el panorama climático se volverá mucho más agradable en el Jardín de la República. Pasado el mediodía, el cielo se mostrará algo nublado y la temperatura experimentará un marcado ascenso, alcanzando una máxima pronosticada de 20 grados. En este tramo del día, los vientos rotarán hacia el sector noreste, incrementando su intensidad con velocidades estimadas entre los 13 y 22 km/h.

Finalmente, para la noche de este viernes, el termómetro marcará un descenso paulatino hasta ubicarse en torno a los 16 grados. Los vientos continuarán soplando desde el norte manteniendo la misma intensidad de la tarde.

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Para tranquilidad de quienes tengan planes nocturnos o al aire libre, el SMN anticipa que las probabilidades de precipitaciones se mantienen nulas para el cierre de la jornada, marcando el inicio de un fin de semana con condiciones estables.