Osvaldo Jaldo ratificó en su cargo a Darío Monteros Así lo remarcó el Primer Mandatario provincial durante una conferencia de prensa en la que reafirmó que la designación de funcionarios es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo provincial.

El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó esta mañana la continuidad del ministro de Interior, Darío Monteros, tras cuestionamientos del espacio opositor La Libertad Avanza. La definición se produjo durante una conferencia de prensa en la que el mandatario reafirmó que la designación de funcionarios es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo provincial.

Durante el encuentro con los medios, el gobernador se refirió a la polémica generada luego de la agresión protagonizada por Marcelo Segura contra el diputado nacional Federico Pelli, en las inmediaciones de La Madrid, en el marco de los operativos de asistencia por las inundaciones. En ese contexto, el mandatario explicó que el Gobierno provincial actuó de manera inmediata para repudiar el hecho y adoptar las medidas correspondientes.

Al abordar la situación, Jaldo aclaró que el ministro de Interior, Darío Monteros, no tuvo vinculación con el episodio. “En Tucumán ocurrió un hecho que nadie puede desconocer –la agresión de Marcelo Segura hacia el diputado nacional Federico Pelli– y el primero que salió a repudiar, a solidarizarse y a tomar medidas ha sido el Gobierno de la provincia de Tucumán, hecho en el que el ministro no tiene ninguna denuncia judicial ni penal. El ministro Monteros no tiene absolutamente nada que ver con el hecho, sino lo hubiesen denunciado a él, cosa que no ocurrió”, afirmó.

En ese marco, el gobernador también se pronunció sobre los pedidos de sectores opositores que plantearon cambios en el gabinete provincial. El mandatario sostuvo que la Constitución provincial otorga al titular del Ejecutivo la potestad de designar y remover funcionarios. “Quien tiene la facultad constitucional, legal y exclusiva de poner y sacar funcionarios en Tucumán es el gobernador, es Osvaldo Jaldo. Por eso es una falta de respeto y un atrevimiento sugerirme a mí que cambie un ministro”, expresa.

Luego, Jaldo ratificó públicamente la continuidad del titular de la cartera política: “El ministro de Interior es ratificado por este gobernador, porque si este gobernador empieza a opinar, con los sucesos que están pasando en la Nación, a quién tiene que cambiar presidente (Javier Milei) no queda ni ‘El Mago sin dientes’. Por eso soy muy respetuoso. Yo no le puedo decir al presidente qué ministro va a cambiar. No le puedo faltar el respeto al presidente, es facultad de él, como tampoco me lo pueden decir a mí”, sostiene.

En otro tramo de su declaración, el mandatario provincial defendió el trabajo del equipo de gobierno y rechazó las presiones externas para modificar la estructura del gabinete. “Hoy, públicamente, es ratificado el ministro de Interior, que a nadie le quede duda. Nosotros somos un equipo que viene trabajando con mucho esfuerzo y mucho sacrificio como para que vengan de otras provincias porteños y nos quieran dar consejos, y encima formarnos, armarnos y desarmarnos gabinete”, señala.

Finalmente, el gobernador subrayó que la decisión sobre los funcionarios del Ejecutivo responde al mandato otorgado por la ciudadanía tucumana. “Los ministros del Poder Ejecutivo provincial, para todos los medios provinciales y nacionales, los designa y los saca Osvaldo Francisco Jaldo, que ha sido elegido por el 57% de los votos en la provincia de Tucumán para conducir la gobernación de esta provincia”, concluyó.

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Fuente Comunicación Tucumán