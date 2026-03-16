Mañana estará operativa al 100% la Ruta Nacional 157 El ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, informó el trabajo desplegado por el Gobierno de Tucumán en la localidad de La Madrid tras el temporal. Destacó la intervención anticipada del Estado, las tareas para drenar el agua, la recuperación de los servicios y la habilitación del tránsito en la ruta nacional 157.

El ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, se refirió a las acciones ejecutadas por el Gobierno provincial en la localidad de La Madrid luego del temporal que provocó anegamientos en la zona. El funcionario brindó detalles tras participar de la reunión de gabinete encabezada por el gobernador Osvaldo Jaldo.

En ese marco, el ministro destacó la presencia temprana del Estado y el trabajo coordinado entre distintas áreas del Gobierno. En ese sentido, explicó:

“Nosotros estuvimos el día martes con el ministro del Interior alertando de la situación, monitoreando la situación y, como dice el gobernador, estuvimos el Estado presente prácticamente un día y medio antes de que las cosas sucedieran. No sabíamos qué iba a pasar, pero sabíamos que iba a pasar algo, y desde ahí que trabajamos sin descanso hasta el día de ayer que pude volver a mi casa. Estuvimos acampando al costado de la ruta, a la par de la gente, cuidando la vida de la gente, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Obras Públicas. Cada uno desarrollando su rol”.

Habilitación del tránsito en la ruta nacional 157

Nazur confirmó que la ruta 157 recuperó la conectividad y que las tareas de reconstrucción avanzaron con rapidez.

“La ruta ya está con conectividad, está recuperada. Podemos pasar, ya están las alcantarillas en forma definitiva. Mañana a la mañana Vialidad, si hoy nos acompaña el clima, va a pavimentar los tramos que se abrieron”.

El funcionario informó que el tránsito se habilitará progresivamente.

“A partir de las doce del mediodía se va a habilitar al tráfico vehicular en general. Hoy podemos decir que la ruta solamente conduce al pueblo de La Madrid, para todas aquellas personas que quieran colaborar, llevar donaciones o asistir a la gente, y sobre todas las cosas está habilitada para los servicios: EDET, la SAT, ambulancias y policía”.

Cortes en la ruta 157 para drenar el agua

Nazur explicó que una de las decisiones centrales fue intervenir la ruta nacional 157 para permitir el drenaje del agua acumulada y evitar mayores daños en el casco urbano.

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Al respecto, el funcionario señaló:

“El Ministerio de Obras Públicas atendió todo lo que respecta a la obra en La Madrid, donde con una decisión muy atinada se rompió la ruta nacional 157, conversando con los vecinos y tomando esta decisión que no fue fácil. Se abrió una zanja en la ruta, en realidad tres cortes se hicieron para poder drenar el agua. El agua bajó; La Madrid estuvo inundado un día y medio, casi dos”.

El ministro indicó que, una vez que el nivel del agua descendió, las cuadrillas ingresaron de inmediato al pueblo para recuperar los servicios básicos.

“Una vez que bajó el agua, entramos inmediatamente a restablecer las condiciones y los servicios públicos en el pueblo, como la Sociedad Aguas del Tucumán o EDET. Estuvimos trabajando y dimos prioridad a los hospitales y a las escuelas”.

Restablecimiento progresivo de los servicios

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El titular de Obras Públicas explicó que las tareas para restablecer la energía eléctrica avanzan de manera gradual por razones de seguridad.

“Si bien la parte eléctrica todavía nos va a llevar un tiempo, porque las paredes están húmedas, es una cuestión de seguridad. Hay que revisar casa por casa. Son más de mil servicios de energía eléctrica que hay en la población de La Madrid”.

También detalló el avance de los trabajos de limpieza en las viviendas afectadas.

“Hoy nos encontramos ya en la etapa prácticamente del día final, donde la asistencia de comida se va a llevar al pueblo. Hay cincuenta familias que todavía continúan a la vera de la ruta y hoy a la tarde vamos a terminar de limpiar las casas. El noventa y cinco por ciento de las casas ya se encuentran limpias, para que las personas puedan regresar a su hogar”.

Obras necesarias para mitigar futuras inundaciones

El ministro también se refirió a la planificación de obras estructurales para reducir el impacto de eventos climáticos similares en el futuro.

“El gobernador habló extensamente del informe técnico del convenio que firmó con la Universidad Nacional de Tucumán cuando era presidente de la Legislatura. Ese análisis establecía obras para una primera etapa, para la cual se había buscado financiamiento nacional alrededor del año 2020”.

Nazur recordó que algunas intervenciones comenzaron a ejecutarse, como los terraplenes de defensa.

“Se habían empezado a hacer obras en La Madrid, como por ejemplo los terraplenes para defender el ingreso del agua del río Marapa. Ese financiamiento se finalizó y se cortó. Hay cosas que se hicieron, otras que tenemos que hacer y otras que debemos proyectar para mitigar las inundaciones”.

Asimismo, explicó que los estudios históricos ya señalaban la vulnerabilidad hídrica de la zona.

“La Madrid ya cuando los ingleses estaban levantando la vía del ferrocarril, allá por los años cincuenta y sesenta, habían detectado que esta zona era inundable y que no se podía desarrollar ninguna ciudad ni ningún pueblo”.

Situación actual de los diques

Finalmente, Nazur informó sobre el estado actual de los principales embalses de la provincia y la disminución de las erogaciones de agua.

“Al día de hoy han mermado las erogaciones. El Cadillal se encuentra en la cota 605,5, que es la cota de espera decreciente. Las erogaciones han disminuido y los aportes también han disminuido”.

También detalló la situación del dique Escaba.

“Con respecto a Escaba, nos encontramos en la cota 626,4, que todavía es cota del labio de vertedero, pero los egresos han disminuido, por lo tanto las erogaciones también han disminuido, y estamos alrededor de ochenta metros cúbicos por segundo”.

El funcionario subrayó que el trabajo coordinado entre las distintas áreas del Gobierno permitió atender la emergencia, restablecer servicios esenciales y avanzar en la normalización de la vida cotidiana en la localidad afectada.

Fuente Comunicación Tucumán